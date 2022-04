Cines

AMBULANCIA

Con Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II. Dir: Michael Bay. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.30 hs.

Showcase: Sub: 22.15 hs.

AZOR

Con Fabrizio Rongione y Alexandre Trocki. Dir: Andreas Fontana. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs. Dom 3, a las 20.30 hs.

BAJO LA CORTEZA

Con Pablo Limarzi y Eva Bianco. Dir: Martín Heredia Troncoso. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs. Dom 3, a las 22.30 hs.

BATMAN

Con Robert Pattinson y Zöe Kravitz. Dir: Matt Reeves. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 14.30, 15.00, 18.45, 22.15 hs. 2D Sub: 18.15, 22.00 hs.

Hoyts: Cas: 12.30, 13.30, 14.05, 17.45, 20.00, 21.00 hs. Sub: 16.15, 17.15, 21.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 18.15, 21.30 hs.

Showcase: Cas: 14.40, 16.20, 18.20, 20.05, 22.05 hs. Sub: 15.00, 16.55, 18.40, 20.35, 22.25 hs.

CODA: SEÑALES DEL CORAZÓN

Con Eugenio Derbez y Marlee Matlin. Dir: Sian Heder. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.20 hs.

Cinépolis: Sub: 15.00, 17.30 hs.

Hoyts: Cas: 20.20 hs. Sub: 22.55 hs.

Showcase: Sub: 20.00 hs.

COMPETENCIA OFICIAL

Con Penélope Cruz y Oscar Martínez. Dir: Gastón Duprat y Mariano Cohn. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.20, 19.40 hs.

Showcase: Cas: 14.10, 16.45, 19.20, 21.55 hs.

CORAZÓN DE FUEGO

Animación. Dir: Laurent Zeitoun. ATP.

Showcase: Cas: 14.30 hs.

EL EXORCISMO DE DIOS

Con María Gabriela de Faría y Joseph Marcell. Dir: Alejandro Hidalgo. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.30 hs.

FARGO

Con Frances McDormand y William H. Macy. ATP.

Cine El Cairo: Dom 3, a las 18 hs.

HASTA LA MUERTE

Con Megan Fox y Callan Mulvey. Dir: S.K. Dale. SAM 16 años.

Showcase: Sub: 22.35 hs.

HUNDAN AL BELGRANO

Documental. Dir: Federico Urioste. ATP.

Cine El Cairo: Mañana, a las 18 hs.

ILUMINADOS POR EL FUEGO

Con Gastón Pauls y Pablo Ribba. Dir: Tristan Bauer. ATP.

Cine El Cairo: Mañana, a las 22.30 hs.

JUJUTSU KAISEN 0

Animé. Dir: Park Sung-hoo. SAM 13 años.

Cinépolis: Sub: 20.00 hs.

Hoyts: Cas: 12.50 hs. Sub: 15.30, 18.00 hs.

Showcase: Cas: 14.50 hs. Sub: 17.20, 19.50 hs.

LICORICE PIZZA

Con Cooper Hoffman y Alana Haim. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs.

LOS OJOS DE TAMMY FAYE

Con Jessica Chastain y Andrew Garfield. Dir: Michael Showalter. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.10, 19.40 hs.

Showcase: Sub: 14.20 hs.

LOS TIPOS MALOS

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.10 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 14.45, 17.15 hs. 3D Cas: 14.10, 16.30, 19.00 hs. 2D Cas: 15.30, 18.00, 20.15 hs.

Hoyts: Cas: 12.40, 13.15, 15.00, 15.40, 17.30, 18.00, 20.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 16.20, 18.20, 20.20 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 14.35, 16.30, 17.00, 19.30, 21.50 hs.

MORBIUS

Con Jared Leto y Adria Arjona. Dir: Daniel Espinosa. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.20, 17.30, 19.50 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 19.45 hs. 4D Sub: 22.15 hs. 2D Cas: 14.10, 15.15, 16.30, 17.45, 20.15, 22.45 hs. 2D Sub: 19.00, 21.45 hs.

Hoyts: XD DBOX Cas: 13.40 hs. XD DBOX Sub: 16.30, 19.10, 22.20 hs. DBOX Cas: 12.00, 20.10 hs. DBOX Sub: 14.30, 17.20, 22.50 hs. 2D Cas: 15.40, 18.20, 21.30, 22.40 hs. 2D Sub: 13.00, 20.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.15, 15.15, 16.15, 17.30, 18.30, 19.45, 20.45, 22.00, 23.00 hs. Sub: 16.45, 19.00, 21.30 hs.

Showcase: Cas: 14.45, 15.25, 17.10, 17.50, 18.55, 19.15, 19.35, 21.40, 22.00 hs. Sub: 14.25, 15.05, 16.50, 17.30, 19.55, 20.15, 21.20, 22.20, 22.40 hs.

PULP FICTION (RE ESTRENO)

Con John Travolta y Uma Thurman. Dir: Quentin Tarantino. SAM 18 años.

Cines del Centro: Sub: 19.30 hs.

SING 2: ¡VEN Y CANTA DE NUEVO!

Animación. Dir: Garth Jennings. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.15 hs.

Showcase: Cas: 14.10 hs.

SPIDERMAN: CAMINO A CASA

Con Tom Holland y Zendaya. Dir: Jon Watts. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 22.20 hs.

Showcase: Cas: 16.40 hs.

TEATRO DE GUERRA

Documental. Dir: Lola Arias. ATP.

Cine El Cairo: Mañana, a las 20.30 hs.

UNCHARTED: FUERA DEL MAPA

Con Tom Holland y Mark Wahlberg. Dir: Ruben Fleischer. ATP.

Hoyts: Cas: 17.00 hs.

Showcase: Cas: 17.05, 19.45 hs. Sub: 22.30 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Parque Urquiza.

Festival Nacional de Folclore. Con el objetivo de conmemorar el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas se realizará un show con Daniel Orellano, Silvia Góngora, El Trovador Santafesino, Silvia Chavez, Monchito Merlo y los Manseros Santiagueños. Dom 3, a las 17 hs.

No Te Va Gustar. La banda uruguaya comienza su gira internacional en Rosario y presenta su último disco "Luz". Mié 6 y jue 7, a las 21 hs.

ANFITEATRO DEL PARQUE DE ESPAÑA

Av. Arturo Illia 1200.

Yara Duo + Sauce Rojo. Las dos bandas saldrán a escena en una noche poblada de música. Sáb 9, a las 19 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Beatles Roots. Repaso por los orígenes de The Beatles. Dom 3, a las 21 hs.

CASA BRAVA

Pichincha 120.

Dani Pérez & Los Versos. El artista interpretará canciones de su disco "La Sombra del primero", repasará temas de "Sucesores de la Bestia" y adelantará composiciones que formarán parte de su nuevo álbum. Mañana, a las 23.30 hs.

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Gala solidaria Koi Ballet. El grupo invita a diferentes grupos de danza de Rosario para acompañarlos en un encuentro solidario. Hoy, a las 20.30 hs.

Dúa de Pel. El dúo de folclore español integrado por Eva Guillamón y Sonia Megías que se sumerge en la tradición para reinventarla llega a Rosario. Dom 3, a las 20.30 hs.

Javier Ruibal. El cantautor y arreglista español llega a Rosario en el marco de su gira por Latinoamérica. Vie 8, a las 20.30 hs.

DISTRITO 7

Av. Ovidio Lagos 790.

Canciones emergentes. El encuentro de dos estilos diferentes de la canción rosarina, el nuevo trío percusivo y electrónico de la China y el quinteto de Rodri Calvagna. Con live set de Ani Bookx. Hoy, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Orquesta Sinfónica Provincial. Con la dirección de David Del Pino Klinge y el pianista Antonio Fornaro. Hoy, a las 21 hs.

GALPÓN DE LA MÚSICA

Estévez Boero 980.

Portátiles Steady Club. La banda presenta Rosario Salvaje en una noche de frenéticos ritmos. Vie 8, a las 20 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Imaginería. Proyecto que une a los compositores argentinos Martín Neri (Rosario), Rodrigo Carazo (Tierra del Fuego) y Lucas Heredia (Córdoba). Mañana, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES.

Suipacha 98 bis.

Karina la Princesita. La reina de la movida tropical presentará un recital que incluirá lo mejor de su discografía. Hoy, a las 23.30 hs.

Guasones. La agrupación oriunda de La Plata regresa a Rosario para presentar canciones que formarán parte de su nuevo disco "El Huracán Vol. 9". Mañana, a las 21 hs. Dom 3, a las 20 hs.

LA TORNERÍA

Amsterdam 1113.

Martín y Oky. El dúo compuesto por Martín Faccio y Oky Rodríguez Jáuregui presentará canciones propias, como adelanto de su primer material, en el que están trabajando. Hoy, a las 20.30 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Agustin Giorgis Cuarteto. El joven guitarrista presenta su música original en dos sets. Vie 8, a las 21 y 22.30 hs.

PARQUE NACIONAL A LA BANDERA

Estévez Boero 501.

Vigilia 40° Aniversario Gesta Malvinas. Ecuentro con músicos en vivo y stands de diferentes instituciones y agrupaciones de la ciudad para recordar y rendir homenaje a los caídos en combate y a los sobrevivientes de Malvinas. Hoy, a las 16 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Charles Bourdon. El músico francés presenta su proyecto “Youngerson”, el cual combina rock/folk y letras trilingües de poesía onírica. Hoy, a las 21 hs.

TIPA

Presidente Roca 2542.

MaiRo. Proyecto solista de Maira Robledo, cantante, pianista y compositora de la escena indie sub 30 de la ciudad. Dom 3, a las 18 hs.

Teatro

CENTRO CULTURAL CASA DEL TANGO

Arturo Illia 1750.

Cabaretango. Espectáculo teatral que hace homenaje al Tango y al Cabaret argentino como emblemas nacionales. Libro y dirección general: Leandro Maccagno. Dom de abr, a las 20 hs.

CEC

Paseo de las artes 310.

Trátese con cuidado "Frágil". Obra que fusiona la danza con la acrobacia aérea utilizando el arnés como elemento acrobático y también se fusiona en escena la música en vivo de Grafitos Pompeyanos. Hoy, a las 21 hs.

CLUB FELLINI

Pellegrini y Entre Ríos.

25 años de Humor. El actor y humorista rosarino Martín Torres "La Yibre" propone un show lleno de musicales, ocurrencias, glamour y muchas sorpresas. Mañana, a las 21 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

El ángel de la valija. Un hombre común ycorriente es designado para un trabajo muy peculiar: ser un ángel que no quiere deshacerse de su valija. Con Severo Callaci. Dir: Sergio Mercurio. Vie de abr, a las 21 hs.

Las Juanas, una herejía cósmica. Obra inspirada en las vidas de Juana Manso, Juana La loca, Jean D’Arc, Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarboreau y Sor Juana Inés de la Cruz. Con dramaturgia y actuación de Agustina Toia. Sáb de abr, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Carne de Juguete. Obra de Gustavo Guirado con las actuaciones de Claudia Schujman, Edgardo Molinelli, Federico De Battista y Yanina Mennelli, quienes encarnan a los protagonistas de una historia que a 40 años sigue doliendo e incomodando. Sáb de abr, a las 21 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Bardo carnal. La función trata sobre tres hermanas que fueron entregadas por sus padres a una delegación de Inteligencia del Estado para prestar servicio a la patria. Vie abr, a las 20 hs.

Maleza. Obra dirigida por Francisco Fissolo con Carolina Hall y Bárbara Peters. Sáb de abr, a las 21 hs.

Dos viejos judíos. La historia compartida de dos viejos amigos, uno religioso y el otro comunista se ve confrontada por sus posiciones frente a la vida y el amor por una mujer. Con Naum Krass y Martin Fumiato. Dir: Ricardo Arias. Dom de abr, a las 20.00 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Devolveme mi cuerpo. Un matrimonio que discute todo el tiempo se encuentran una pareja amiga y le piden a la naturaleza cambiarse de cuerpo para ver si logran entender al otro. Y se les cumple el deseo. Dirección: Sandra Harford. Hoy, a las 21 hs.

Pim Pau. La banda integrada por docentes, artistas y realizadores audiovisuales, convoca a niños y adultos a sumergirse a un show donde la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo es instrumento. Dom 3, a las 17 hs.

Artículo 19 – El experimento. Comedia dramática que relata una hipótesis de experimento por el cual se determinó la ilegalidad del cannabis en 1933. Con Adriano Espinosa Catalán, Francisco Alonso y Mauro Sabella. Dir: Esteban Trivisonno y Manuel Melgar. Vie 8 y sáb, a las 21 hs.

LA MANZANA

San Juan 1950.

Radio Aparte. Una propuesta escénica de humor montada con un vertiginoso formato que respeta lo efímero del lenguaje sonoro. Dir: Lucila Campos Wainer. Vie de abr, a las 21 hs.

Border. La obra narra la historia de Marisol, una bailarina que a causa de una repentina discapacidad, no tiene más opción que trasladarse en silla de ruedas. Atravesada por una crisis de pareja, encuentra en las redes sociales un medio propicio para contactarse con el mundo y popularizarse. Dom 3, 10 y 17, a las 20 hs.

LA SONRISA DE BECKETT

Entre Ríos 1051.

La Moisés. Un acto de fe. Una santa pagana se instala en el barrio Refinería donde recibe diariamente a cientos de seguidores que llevan plegarias y ofrendas. Comedia dramática escrita y dirigida por Maru Lorenzo y Vicky Olgado. Mañana y sáb 9, a las 21 hs. Dom 3 y 10, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Maleducades Todes. Obra que aborda la problemática de la educación que hemos recibido como antagónica de la que nos es necesaria hoy. Grupo: Esse Est Percipi. Dir: Gustavo Di Pinto. Jue 7, a las 21 hs.