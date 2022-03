El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que volcará al mercado un millón de barriles de petróleo por día durante seis meses procedentes de las reservas estratégicas para intentar contener la cotización del barril. La decisión provocó una fuerte baja del crudo WTI que retrocedió 7 por ciento y cerró apenas por encima de los 100 dólares. El Brent cayó 4,9 por ciento y cerró a 107,9 dólares.

“La magnitud de la medida no tiene precedentes: nunca en el mundo se han liberado reservas a ese ritmo durante tanto tiempo. Esta salida récord servirá de puente hasta fin de año, cuando se consolide el aumento de la producción nacional”, informó la Casa Blanca a través de un comunicado.

La liberación de reservas –en este caso 280 millones sobre un total de 600 millones de barriles de petróleo crudo almacenados en cavernas de sal subterráneas en Louisiana y Texas-- generalmente tiene un efecto limitado en los precios debido a la cantidad de petróleo que se puede liberar a la vez, pero Biden busca que como una señal política de que continúa enfrentando el problema.

El presidente de Estados Unidos les reclamó además a las petroleras que no se conformen con sus beneficios record e incrementen la producción. Las compañías tienen previsto elevar la producción de crudo en un millón de barriles por día durante este año, y en otros 700.000 durante el próximo, pero la Casa Blanca considera que hay algunas que no están haciendo su aporte. Por eso a aquellas que obtuvieron licencias de explotación pero no están operando se les advirtió que “tendrán que empezar a producir o pagar por su inactividad”.

No es la primera vez que Biden vuelca al mercado barriles provenientes de las reservas estratégicas. En noviembre del año pasado liberó 50 millones de barriles también para intentar contener los precios. Ahora esa cifra se eleva en total a 280 millones en medio del impacto provocado por la invasión rusa en Ucrania.

A principios de año, el galón (3,8 litros) de combustible en Estados Unidos costaba 3,30 dólares, mientras que en estos días se ubicó en entorno de los 4,20 dólares, un alza de casi un dólar.