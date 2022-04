Jalil Elías será titular en San Lorenzo por primera vez en la Copa de la Liga, de acuerdo con lo dispuesto en el entrenamiento de este jueves por el técnico Pedro Troglio, de cara al partido del próximo domingo ante Atlético Tucumán por la octava fecha de la Zona A.



El jugador de 25 años reemplazará a Gino Peruzzi (padece una tendinitis rotuliana), en la banda derecha de la defensa y será titular en un puesto que no le es habitual, pero que en Newell's Old Boys supo desempeñar.



Otro reemplazo que dispuso Troglio es el ingreso del delantero paraguayo Adam Bareiro en lugar de Ezequiel Cerutti (sufrió una distensión en el empate 0-0 en el clásico ante Huracán), y le ganó así la pulseada a Nicolás Blandi.



De esta manera, el once titular se paró con Sebastián Torrico; Elías, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Ricardo Centurión, Yeison Gordillo, Agustín Martegani, Nicolás Fernández Mercau; Bareiro, Nicolás Fernández.



San Lorenzo buscará así su segundo triunfo en la Copa de la Liga (hasta ahora cuenta con una victoria 1-0 ante Talleres de Córdoba en la sexta fecha) ante Atlético Tucumán el próximo domingo, en el Nuevo Gasómetro, con el debut del VAR en el fútbol argentino.