La burbuja. Película. 1° de abril.

Una franquicia sobre dinosaurios + pandemia + Judd Apatow. El máximo referente de la Nueva Comedia Americana sigue a un equipo de producción que intenta filmar un blockbuster sin salir de su burbuja pandémica en un hotel. David Duchovny, Pedro Pascal, Fred Armisen se someten a esta sátira que tiene algo de Una guerra de película con positivo en COVID.

Regreso al espacio. Documental. 7 de abril.

El 30 de mayo de 2020, la empresa SpaceX marcó un hito en la historia. Fue la primera vez que una nave privada espacial llevó astronautas al espacop. Este registro sigue por dentro la empresa que tiene a Elon Musk como referente obligado. La dirección corre por cuenta de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganadores del Oscar por su documental Free Solo.

Senzo: asesinato de una estrella de fútbol. Serie documental. 7 de abril.

True crime y fútbol. El documental indaga en el asesinato del arquero y capitán de la selección sudafricana. Su intención es esclarecer lo que ocurrió en la noche de 2014 que se cobró su vida tras un supuesto robo que salió mal.

Metal Lords. Película. 8 de abril.

El metal tiene su historia iniciática. Dos adolescentes quieren formar una banda del más ruidoso de los géneros. Hay un problema. Nadie en la escuela está interesado en esa clase de rock. Esta declaración de amor a las tachas y canciones épicas fue creada por un equipo de lo más singular: el director Peter Sollett (Nick and Norah's Infinite Playlist), D.B. Weiss (guionista de Game Of Thrones) y Tom Morello (guitarrista de Rage Against The Machine).

Entre reja y reja. Serie. 12 de abril.

La británica Catherine Tate craneó esta comedia con formato de falso documental que se mete en una cárcel de mujeres. La historia transcurre durante un periodo de seis semanas en el que las presas ensayan un musical. La propia creadora, al estilo Eddie Murphy, interpreta múltiples personajes, desde la directora de la cárcel hasta varias de las reclusas.

Casi feliz. Serie (segunda temporada). 13 de abril.

Vuelta para una de las sorpresas locales de 2020. La comedia dramática de Sebastián Wainraich sobre su alterego. Un conductor de radio que se llama Sebastián y “tiene todo para pasarla bien y sin embargo hay algo que lo traba”, según dijera el propio protagonista, guionista y creador de la serie.

Anatomía de un escándalo. Serie. 15 de abril.

¿Versión británica de The Undoing? Aquí, como en la miniserie de HBO, hay una familia de ricos que pasa a estar en el ojo de la tormenta legal y mediática. No estarán Nicole Kidman ni Hugh Grant pero su creador es el mismo: David E. Kelley. La serie, mix de thriller psicológico y drama judicial, cuenta con los protagónicos de Sienna Miller y Rupert Friend.

Muñeca rusa. Serie (segunda temporada). 20 de abril.

Una mujer se encuentra en un bucle temporal, muere y renace constantemente en su cumpleaños número 36. Así fue la primera parte de esta comedia negrísima que le dio una vuelta de tuerca a la estructura de El día de la marmota con una perspectiva femenina y una dosis de autodestrucción. Cuatro años después de su final, el destino se sigue confabulando con Nadia (Natasha Lyonne). En estos episodios la heroína indaga en su pasado a través de un impensado portal del tiempo ubicado en uno de los lugares más famosos de Manhattan.

Yakamoz S‑245. Serie. 20 de abril

¿Desembarco de la ficción turca en Netflix? Sí, pero con un producto bastante singular para la producción otomana. Drama y ciencia ficción comandan esta historia acerca de un instructor de buceo y biólogo parte de una investigación en un submarino. Un cataclismo global se avecina y la embarcación podría volverse una nueva arca de Noé.

El asedio de Sliverton. Película. 27 de abril

Al igual que Fuga de Pretoria, el largometraje sudafricano busca contar otro lado del apartheid a partir de un género bien reconocible. Basada en una historia real acerca de la toma de rehenes, donde un grupo de rebeldes tuvo que refugiarse en un banco tras una protesta social. Cuando se dan cuenta de que sus únicas opciones son la prisión o la muerte, deciden negociar la liberación de Nelson Mandela.