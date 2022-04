En su entrevista con Página/12 el mandatario chileno mostró su costado futbolero.

-Su gobierno acaba de promulgar la profesionalización del fútbol femenino. ¿Qué valor le atribuye a esa decisión?

- Me parece tremendamente importante. Es una alegría haber promulgado este proyecto de ley. Estuve hace poquito con Maca Sánchez, futbolista de San Lorenzo, justamente un equipo al cual le guardo un buen cariño por ser el club de jugadores como el Pipo Gorosito y el Beto Acosta que me dieron tantas alegrías. Maca me contaba también la experiencia que están teniendo en el fútbol argentino. Ustedes van adelante, pero sin embargo algunos clubes han encontrado requisitos para no cumplir íntegramente el espíritu de la ley. Es absolutamente irrisorio y vergonzoso que a las mujeres no se les reconozca su trabajo de igual manera que al hombre.

- ¿Qué lugar ocupa el fútbol en su vida cuando tiene un momento para usted?

- Un buen presidente, desde mi punto de vista, no es el que está más ocupado, metido en la contingencia, sino el que se genera las mejores condiciones para poder reflexionar y decidir en función de los intereses comunes de un pueblo y eso requiere tener ciertos espacios de distensión y de cultivo del espíritu y del alma. Para mí, tanto la literatura, como la música y el fútbol en particular, son tremendamente importantes. En dos horas más voy a estar viendo el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile. Soy un discípulo de las enseñanzas del maestro Marcelo Bielsa, a quién le tengo un profundo respeto y admiración.