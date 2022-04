Yo hace rato que me vengo imaginando una escena. Una escena de extorsiones cruzadas. Una escena donde dependiendo el ángulo desde el que se mire se ven facetas diferentes de la realidad. Realidad que involucra a la misma gente, los mismos intereses, las mismas pobrezas y riquezas.



Me atenaza el alma entender que la pelea es ciclópea y permanente. Que los adversarios crearon la adversidad de esta realidad, casi sin resistencias, más bien con la asistencia, de nuestros connacionales.

Para ello han creado una política inferior, de cabotaje. Una política que distrae sin atender a las necesidades estratégicas que nos afligen. Que atontan a los que la sufren para que no se defiendan convenientemente.

Se levanta el telón:

Escena 1:

En el centro se encuentra el Gobierno, sentado en un disco giratorio en su escritorio y su sillón de Rivadavia (yo me pregunto cómo no lo cambiaron todavía). Frente a él, que está de perfil, una amplia mesa de gente muy seria con sus banderitas desplegadas adelante y sobre sus cabezas, en la pared, un enorme cartel dice “HIDROVÍA PARANA PARAGUAY”.

El Gobierno toma la palabra y enojado, ofendido y agresivo le dice a esas señoras y señores con sus banderitas de países, que no puede ser lo que hacen con el río. Que el río es argentino de toda argentinidad. Que luchamos por él y que lo defenderemos y que, además, lo vamos a controlar. Nosotros veremos quién, cuándo y sobre todo qué y cuánto exportan.

Cierra la conversación apretando un botón rojo enorme sobre la mesa y su disco giratorio funciona rotando al Gobierno completo sobre su eje.

Escena 2:

Del otro lado, frene a él, que está del otro perfil, una amplia mesa de gente muy seria con sus banderitas de países desplegadas adelante y sobre sus cabezas, en la pared, un enorme cartel dice “FONDO MONETARIO INTERNACIONAL”.

El Gobierno toma la palabra y solícitamente, de manera sumamente tranquila y educada le pide a las señoras y señores allí sentados que por favor le faciliten las cosas, que la deuda no la tomaron ellos, sino otros irresponsables, que parece que algunos de ustedes tuvieron algo que ver también. Que Donald Trump, que ya tampoco está, fue el facilitador, que le pregunten. Ah no pueden. Bueh. ¿Y si le preguntan a Cristina? No, a esa no, a Lagarde. ¡Ah, tampoco está! ¡Qué lástima!

Escena 3:

Vuelven a apretar el gran botón rojo y todo el Gobierno sobre el disco giratorio vuelve a rotar y ahora se detiene frente a una amplia mesa de gente muy seria con sus banderitas desplegadas adelante y sobre sus cabezas, en la pared, un enorme cartel dice “FORMADORES DE PRECIOS”

El Gobierno toma la palabra y agresivamente le indica a las señoras y señores allí sentados que tienen que llevar los precios a un tiempo pasado. Que, si no, se iba a “hacer cumplir la ley” y además íbamos a contarle a todos, quiénes eran los malos que estaban subiendo los precios.

Escena 4:

Vuelven a apretar el botón y el Gobierno sobre el disco giratorio vuelve a rotar y ahora se detiene frente a una amplia mesa de gente muy seria con sus banderitas desplegadas adelante y sobre sus cabezas, en la pared trasera, un enorme cartel dice “PETRÓLERAS, MINERIA”

El Gobierno toma la palabra y solícitamente, de manera sumamente tranquila y educada le pide a las señoras y señores allí sentados que por favor continúen como están las cosas, que por favor inviertan donde quieran, que qué necesitan, cómo los podemos ayudar, qué beneficio les podemos extender, que impuesto eliminar.

Baja el telón.

El problema de estas cuatro escenas es que las banderitas que cuelgan rígidas delante de cada delegado, son las mismas.

En las costas del Río Paraná, en los escritorios de las empresas formadoras de precio, en el directorio del Fondo Monetario Internacional o en las empresas extractivistas de los sectores primarios, son las mismas naciones las que imponen sus reglas. Sus coordinaciones son más que una suposición. Son un hecho.

Cuando con el Paraná avanzas con la estatización del control de tus impuestos, repito para que se entienda la locura del sistema, los impuestos a las exportaciones están privatizados y lo que se propone es estatizarlos, cuando esto se propone las presiones llegan. Las desestabilizaciones comienzan, el Lawfare se dispara, las embajadas hacen sonar los teléfonos, la prensa comienza a operar y las revisiones del FMI se transforman en salas de tortura.

No se trata de un delirio con un buen Malbec salteño. Esto sucede.

Por sobre de toda esta realidad, el gran sistema financiero internacional coordina la provisión de fondos genuinos que salen de las diferentes producciones primarias, industriales, de servicios y de otras, que alimentan a una red de especulación infinita. El gran sistema financiero internacional, monopolizado por esas pocas banderitas, se asegura que tu soberanía sea mínima.

Por debajo, en el mundo real de nuestra Argentina, un pueblo puja por RECUPERAR un sistema que lo albergue y no lo deje fuera de su casa, de sus servicios, de su comida, de su vida. Lo terrible es que en nuestro ejemplo este pueblo, este pueblo desplazado, oprimido, endeudado, fracturado, precarizado se pregunta porque la banderita que se encuentra frente al sillón del Gobierno, que está en el centro dando vueltas, tiene los mismos colores de la camiseta número diez que tiene puesta su hijo.

* Delegado en Salta de la Defensoría del Pueblo de la Nación