El domingo pasado, cientos de personas colmaron el MGM Grand Garden Arena durante el gran evento de la música de la industria del mundo: los premios Grammy 2022. Sin embargo, acaso la figura más destacada de la noche no haya sido ni Billie Eilish, Tony Bennett o Lady Gaga, sino el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Zelenski participó de la ceremonia vía video, emitido antes de que se interpretara justamente "Free", la nueva canción de John Legend. El presidente grabó el video desde un bunker en Kiev aproximadamente dos días antes de la ceremonia, que se transmitió en vivo.

El discurso completo de Volodimir Zelensky en los Premios Grammy

La guerra. ¿Qué es más opuesto a la música? El silencio de las ciudades en ruinas y de las personas asesinadas. Nuestros niños dibujan cohetes en picado, no estrellas fugaces. Más de 400 niños resultaron heridos y 153 niños murieron. Y nunca los veremos dibujar. Nuestros padres están felices de despertarse por la mañana en los refugios antiaéreos, pero vivos. Nuestros seres queridos no saben si volveremos a estar juntos. La guerra no nos deja elegir quién sobrevive y quién se queda en eterno silencio. Nuestros músicos visten chalecos antibalas en lugar de esmóquines. Les cantan a los heridos en los hospitales, incluso a los que no pueden oírlos. Pero la música se abrirá paso de todos modos. Defendemos nuestra libertad de vivir, de amar, de sonar. En nuestra tierra estamos combatiendo a Rusia, que trae un silencio horrible con sus bombas. El silencio de la muerte. ¡Llenad el silencio con vuestra música! Llénadlo hoy, para contar nuestra historia. Decid la verdad sobre esta guerra en las redes sociales, en la tele. Apóyanos en todo lo que puedas. Cualquiera cosa, pero no el silencio. Y entonces vendrá la paz. A todas nuestras ciudades que la guerra está destruyendo: Chernihiv, Kharkiv, Volnovakha, Mariupol y otras. Ya son leyendas, pero tengo el sueño de que vivan y sean libres. Libre como tú en el escenario de los Grammy.



