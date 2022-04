El Congreso enfrenta una semana agitada. El Senado convocará a una sesión –en principio, para el jueves-- donde el oficialismo y aliados provinciales buscarán darle media sanción a la modificación de la conformación del Consejo de la Magistratura, tras el emplazamiento de la Corte Suprema. Mientras tanto, aun no tiene fecha el tratamiento del proyeto para pagarle al FMI con la recaudación de un impuesto extraordinario a quienes tienen activos en el exterior no declarados, y al que Juntos por el Cambio se opone. En Diputados arrancará hoy el debate sobre una nueva Ley de Alquileres, tras la conformación de la Comisión de Legislación General y en el marco de un principio de acuerdo entre oficialistas y opositores --aun no sellado-- para integrar el resto de las 43 comisiones legislativas de la Cámara baja.

La modificación del Consejo de la Magistratura será el único tema de la sesión prevista para esta semana en el Senado, un tema que el Parlamento debe tratar contrarreloj luego de que la Corte declarara “inconstitucional” la composición vigente por ley hace 16 años y emplazara a modificarla o regresar el 16 de abril a la vieja composición, donde el titular de la Corte preside el Consejo.

El tratamiento de la reforma se postergó una semana ante las dificultades del FdT para obtener los votos necesarios. El oficialismo negoció con el rionegrino Alberto Weretilneck modificaciones para dotar al Consejo de mayor “federalismo” e igualdad de género en su composición, y la propuesta fue respaldada también por otros monobloques provinciales. El texto unificado mantiene la misma estructura que el proyecto del Gobierno. Se amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo (suma un juez, dos abogados y un académico o científico) y reparte los asientos estarán de la siguiente manera: 4 jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación; 6 legisladores del Poder Legislativo (3 senadores y 3 diputados, dos de ellos por la mayoría y uno por la minoría de cada cámara); 4 representantes de los abogados y las abogadas de la matrícula federal; 1 representante del Poder Ejecutivo; y 2 representantes del ámbito académico.

Pero el proyecto descarta que el Consejo esté presidido por el titular de la Corte. Weretilnek resignó ese punto que figuraba en su iniciativa, a cambio de introducir modificaciones que doten de mayor federalismo al cuerpo. Las modificaciones incorporan el concepto de “Regiones Federales” (AMBA, Norte, Centro y Sur), que deberán estar representadas en las listas que propongan las instituciones de jueces y abogados para elegir los cuatro consejeros por cada estamento, además de la paridad de género obligatoria. Lo mismo sucederá con el representante del Ejecutivo, que deberá alternar cada año entre una mujer y un hombre. También propone sumar a las actuales comisiones del Consejo (de Selección, de Disciplina, de Administración y de Reglamentación), la creación de una comisión de Asuntos Federales: integrada por Consejeros Ad Hoc y Ad honorem en representación del Senado, dividida en cuatro Regiones Federales y con cuatro representantes de cada una de ellas con paridad de género. Los mismos participarán del Consejo en asuntos referentes a cada región, pero no podrán tomar parte de los procesos disciplinarios ni de elección de magistrados.

Con estas modificaciones, el oficialismo se garantiza la mayoría necesaria para darle media sanción al proyecto. De todas maneras, Juntos por el Cambio presentará su propio dictamen en minoría, alineado con el anhelo de la Corte de volver a la antigua composición de 20 miembros y con la presidencia del máximo tribunal.

El panorama en Diputados también será complejo para conseguir la mayoría necesaria para convertir en ley el proyecto. Mucho dependerá de la postura que adopten el resto de los bloques opositores. "A Roberto Lavagna hace mucho que no lo veo. No tiene que ver con el bloque. Es un ciudadano más con una distinguida trayectoria. Pero no tiene nada que ver con el tratamiento del tema" del Consejo de la Magistratura, dijo la diputada y consejera Graciela Camaño a la radio AM 750. En la entrevista, Camaño sostuvo que la Corte debe estar representada en el Consejo pero no tener la presidencia, como sí afirmó Lavagna. Una sutileza que puede llegar a definir la votación.

En Diputados

La Cámara baja comenzará a discutir hoy en Comisión de Legislación General una nueva ley de alquileres, tras conformarse la integración de la misma que continuará presidida por Cecilia Moreau, la vice del bloque del FdT. Esa decisión forma parte de un principio de acuerdo --aun no sellado-- entre oficialismo y oposición para conformar el resto de las 43 comisiones. Hasta ahora solo se conformaron las de Presupuesto, Finanzas y Legislación General; las demás están pendientes.

Según trascendidos, el esquema de consenso que analizan oficialismo y la oposición para la conformación de las 46 comisiones de la Cámara baja prevé para el Frente de Todos la presidencia de 23, mientras que Juntos por el Cambio encabezaría 22. Una quedaría para el Interbloque Federal, que preside Alejandro "Topo" Rodríguez (Identidad Bonaerense). Ese reparto mantendría el actual equilibrio de fuerzas en una Cámara polarizada tras las últimas elecciones legislativas.

Desde el bloque oficialista afirmaron a PáginaI12 que “se trabaja en el acuerdo”, aunque el mismo “todavía no está cerrado”. Mientras Juntos por el Cambio hace su propio reparto en base a las comisiones que presidiría según el “principio de acuerdo”, que tampoco da por terminado. De las 22 comisiones que le corresponderían a la alianza opositora, 11 serían para el PRO, 7 para el bloque oficial de la UCR, 2 para los radicales disidentes de Evolución y 2 para la Coalición Cívica. Pero tampoco está definido aún qué comisiones tendría cada una de las fuerzas mayoritarias dentro del interbloque opositor.