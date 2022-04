River Plate debutará este miércoles en la edición 2022 de la Copa Libertadores de América cuando visite a Alianza Lima, en medio del tenso clima social que atraviesa Perú. El partido correspondiente a la primera fecha del grupo F se disputará desde las 21 en el estadio Nacional de Lima, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será transmitido por Fox Sports y Star+.

Tal como sucedió en las siete participaciones en Libertadores de la era Gallardo, la primera presentación será como visitante, donde lleva una suerte dispar con 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

La previa de la presentación de River se vio afectada por la delicada situación social que atraviesa Perú con protestas en las calles de Lima que llevaron al presidente de Perú, Pedro Castillo, a decretar un toque de queda.

Tanto el gobierno local como la Conmebol garantizaron que el partido no corre riesgos y la delegación continuó con el programa de viaje que tenía previsto, partiendo alrededor de las 15 de este martes, aunque la crisis peruana obligará a dejar abierta la posibilidad de una suspensión.

Este debut en la Copa Libertadores encuentra al Millonario en recuperación ya que luego de perder el Superclásico ante Boca Juniors (1-0) en el estadio Monumental, el equipo mostró signos de mejoría y venció a Defensa y Justicia por 2-1 en Florencio Varela. Con más de la mitad de la Copa de la Liga disputada, el equipo del Muñeco es uno de los escoltas del líder Racing Club con 16 puntos.

River arranca la edición 2022 del torneo más importante de Sudamérica como uno de los favoritos al título y un serio candidato a cortar la hegemonía de los equipos brasileños. El conjunto de Núñez se ganó este protagonismo desde la llegada de Gallardo al banco de suplentes y un ejemplo de esto es que es el único equipo que participó de la fase de grupos en todas las ediciones de Conmebol Libertadores desde 2015 y que además avanzó siempre a los octavos de final.

Luego de jugar con Alianza Lima y con Argentinos Juniors, River tendrá su segunda presentación en la Copa Libertadores el miércoles 13 como local ante Fortaleza de Brasil a las 19; y la tercera fecha será el viaje a Chile para jugar ante Colo Colo, el miércoles 27 a las 21.

Como es costumbre, Gallardo no brindó pistas de la formación titular pero lo claro es que tendrá que realizar cambios obligados. El chileno Paulo Díaz, habitual titular en la zaga central, dio positivo de coronavirus junto a José Paradela y Braian Romero no se recuperó de la lesión y seguirá afuera de la convocatoria. Lo positivo para el cuerpo técnico es el regreso de Esequiel Barco, quien se perdió el último partido por una molestia muscular.

Alianza Lima es el vigente campeón de la Liga 1 de Perú pero su presente no es el ideal ya que no juega un partido oficial desde el 12 de marzo. Luego de la derrota ante Melgar, la tercera seguida, los dirigidos por el argentino Carlos Bustos descansaron en el campeonato local, después vino el receso de las Eliminatorias sudamericanas y el último fin de semana se postergó el duelo con Sport Huancayo por el paro de transportistas. Los blanquiazules, que no podrán contar con el experimentado Jefferson Farfán, de 37 años (lesionado), que están decimoquintos en la tabla de posiciones , tienen como referente al delantero argentino Hernán Barcos, quien es la principal carta de gol del equipo.

En el equipo peruano también juegan el defensor Christian Ramos, ex Gimnasia y Esgrima La Plata y habitualmente convocado por Ricardo Gareca al seleccionado peruano, y Josepmir Ballón, quien pasó por el "millonario" en la campaña previa al descenso.



River Plate y Alianza Lima se enfrentaron seis veces en la Copa Libertadores y el equipo argentino está invicto con 4 victorias y 2 empates.