La estrategia del operador judicial macrista Fabián Rodríguez Simón de profugarse en Montevideo y, peor aún, intentar victimizarse en público durante una sesión del Parlasur, comienza a fastidiar a los socios radicales de la alianza Juntos por el Cambio. Mientras desde las filas del PRO guardan un comprensible silencio, la vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani, reivindicó su decisión de pedirle a Pepín, ante todo el Parlasur, que deje de esconderse y se presente ante la Justicia argentina, que lo citó para indagarlo por amenazas y extorsiones en representación de la mesa judicial de Mauricio Macri. “No podíamos dejarlo pasar, es una situación espantosa”, admitió la parlamentaria del Mercosur, y aclaró que les correligionaries “me apoyaron totalmente”. Este jueves volverá a reunirse la Comisión de Presupuesto y Ética del Parlasur para tratar un dictamen para expulsar a Pepín del organismo internacional, donde por el momento lo cobija la derecha latinoamericana.

“Como indican los medios, le pedí a Fabián Rodríguez Simón que se presente ante la Justicia argentina. Es lo que corresponde, y es lo mejor para Juntos por el Cambio”, confirmó Storani en sus redes sociales. “Para el radicalismo la ejemplaridad es, desde siempre, una obligación”, aseguró. Con sus declaraciones “queda en evidencia que no es un perseguido político, si su aliado político que es la UCR cree que tiene que presentarse a la Justicia”, apuntó Oscar Laborde, vicepresidente del Parlasur.

Rodríguez Simón se refugió en Uruguay hace un año y cuatro meses, luego de quedar imputado en una causa por amenazas y extorsiones a los accionistas del Grupo Indalo, pero volvió a ser noticia el lunes al presentarse a la sesión del Parlasur y sentarse en su banca con cara de poker. Tal como informó Página/12, la presencia del prófugo generó abucheos y repudios de varios parlamentarios, que le recordaron su obligación de no evadir la citación judicial.

La nota sorpresiva de la sesión la aportó Storani, miembro de la alianza que conchabó a Pepín en el Parlasur, al tomar distancia del socio huidizo. “Como vicepresidenta de la UCR recientemente asumida, quiero pedirle al señor Rodríguez Simón, porque además es miembro de un partido político del cual formamos coalición con el radicalismo, que se presente en la Justicia argentina, que en la Argentina se vive un Estado de Derecho y que él tiene la posibilidad de defenderse”, afirmó. “Le pido encarecidamente”, repitió. Recién entonces el hombre que en representación de Macri repartía indicaciones y/o presionaba a jueces, fiscales y espías para perseguir a opositores se retiró de la sala.



“Él tiene que asumir lo que pide la Justicia. (Javier) Milei crece por estos desgastes de la clase política”, reflexionó ayer Storani en diálogo con el portal La Noticia Web. “Si no tiene nada que ocultar, que se presente en la Justicia. Lo que quiere demostrar no lo puede hacer por fuera del Estado de Derecho. Mis minutos los tuve que usar en Rodríguez Simón. No podíamos dejarlo pasar, es una situación espantosa”, admitió.

– Después de la sesión, ¿hablaste con alguien del PRO? –le preguntaron a Storani.

– No. Pero sí de la UCR. Me apoyaron totalmente –aseguró.

“Fue una sorpresa. Uno tiene que partir de la base de que tienen la hipocresía y la impunidad como bandera, pero me sorprendió”, admitió Laborde durante una entrevista por Radio Gráfica. “Ya lo habíamos visto en una sesión virtual por Zoom, pero verlo ahí fue una molestia para muchos, porque una cosa es que lo amparen un poco y otra cosa es que el tipo esté sentado al lado de gente a quien incomoda, por más que sean aliados políticamente del PRO”, añadió el vicepresidente del Parlasur.

“Hay una demora incomprensible en la Justicia uruguaya”, destacó Laborde. Recordó que la Comisión de Refugiados (CARU) ya rechazó el pedido de asilo de Pepín y lamentó que “aunque eso no sea vinculante, la jueza sigue sin resolver”. Sobre las medidas tomadas por el propio Parlasur, recordó que “hubo un dictamen de mayoría de la Comisión de Ética con siete firmas (a favor de la expulsión) e irá al pleno en la próxima sesión. Si se consiguen los dos tercios de los votos, cosa difícil porque la derecha lo va a proteger, se irá”.