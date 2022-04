Wos nació con el bendito don del desconcierto. De eso pueden dar fe tanto quienes lo conocen como los que lo siguen. E incluso lo saben los que escucharon hablar de él. Pero su nuevo single pone al límite, una vez más, su capacidad creativa. Si se creía que lo había probado casi todo en su último álbum, Oscuro éxtasis, lanzado en noviembre pasado, “Arrancármelo” evidencia que su universo de posibilidades y recursos parece inagotable. Salió este miércoles al caer la tarde, como si se tratara de su as bajo la manga. Por si alguien daba por hecho que los magos estaban en proceso de extinción, el alter ego de Valentín Oliva encarna no sólo la supervivencia, sino también la evolución de tan milenario oficio.

Sin embargo, el artista goza de tanta contemporaneidad que se dio a la tarea de ser un multitasking en quehaceres que parecían demodé. Y es que, además de mago, Wos es un fabuloso trovador. Lo demuestra en su flamante single, donde apenas necesita de la guitarra acústica de su socio, amigo y productor Evlay para versar sobre algo que nunca llegará a caducar: el amor. O el desamor. Todo depende del punto de vista con el que se lo saboree. Aunque lo cuenta a su manera, con mentalidad hashtag y actitud centennial. En lo que sí es todo un veterano, o al menos sabe presumir de ello, es en generar tensiones. “Arrancármelo” es una canción elástica, que se estira, achica, apura o ralentiza en función de la narrativa.

Luego del cuarto rasgueo de guitarra de la intro, el rapero de 24 años irrumpe con su voz. Lo hace como si estuviera arrastrando su cadencia o quizá reprimiendo su explosión, porque nunca se le había escuchado en plan de baladista del flow. Esta experiencia es novedosa para el que la escucha, al igual que para quien la interpreta. Y de verdad que le sienta bien ese desgarro de remera, que lo hace sin dramatizar. Todo lo contrario. “Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. No me pidas que no vuelva a intentar”, advierte en el primer minuto de tema. Entonces se sube a la métrica para revolver ese universo de sensaciones que transitan por cuerpo y alma.

A manera de manifiesto, Wos alude al vacío, al desafío y al bienestar. Justo ahí, en ese marco de enumeración confesionaria, ataca su cualidad de juglar del siglo XXI: “Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo”. Mientras Evlay rasga las cuerdas, esta vez más despacito. En esa instancia, “Arrancármelo” ostenta una intención similar a la del legendario dúo floridano Dead Prez en su tema “Be Healthy”, en el que el MC Stic Man rapea: “Que tu alimento sea tu medicina”, sostenido también en una guitarra acústica. De pronto, Valentín, en medio de un tornasol emocional, busca soluciones envalentonado por los recuerdos. Ahí vuelve a arremeter con “Y no tengo pensado hundirme acá tirado…”. Donde la advertencia toma forma de cruzada.