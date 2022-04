La retirada de las tropas rusas de la ciudad de Bucha, en Ucrania, no solo dejó en evidencia el asesinato de cientos de civiles del lugar, sino que abrió camino a nuevas sanciones internacionales contra el país que lidera Vladimir Putin. Más de 40 días después de que iniciara la guerra con la invasión, la Asamblea General de las Naciones Unidas votará la suspensión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ese sentido, el Gobierno anunció que Argentina apoyará la medida.

Estados Unidos propuso la sanción luego de conocerse las atrocidades ocurridas en Bucha contra la población civil de la ciudad cercana a la capital ucraniana, Kiev; y será votada hoy en la Asamblea General. Para que se le dé curso a la suspensión, deberá obtener una mayoría especial, es decir, las dos terceras partes de los presentes deberán votar a favor. En la Casa Blanca consideran que no habrá mayores inconvenientes para su aprobación, teniendo en cuenta el rechazo mundial que ha tenido Rusia desde el momento de la invasión.

Argentina, que desde el inicio del conflicto expresó su postura pacífica y su rechazo contra las acciones bélicas rusas, anunció que votará positivamente para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, organismo que actualmente preside nuestro país.

El presidente tomó esta decisión política luego de conocer lo sucedido en Bucha, algo que está muy cerca de considerarse un genocidio debido al alto número de muertes; pero también considerando la posición que ocupa el país en el Consejo, así como la historia y trayectoria argentina en cuanto a crímenes de lesa humanidad.

La iniciativa estadounidense fue analizada por el jefe de Estado junto al canciller Santiago Cafiero y al embajador argentino en Washington, Jorge Argüello. Durante una larga reunión en Casa Rosada, Fernández escuchó y consideró los argumentos que los funcionarios esgrimieron al respecto, en base a las evidencias presentadas por el gobierno de Biden. Al finalizar el encuentro, la decisión ya estaba tomada.

Argentina viene votando a favor de las sanciones y repudios contra el país gobernado por Putin que se tratan en las Naciones Unidas, y esta no sería la primera vez que se suspende a un miembro del Consejo de Derechos Humanos. El antecedente es Libia, que fue suspendido en 2011 por unanimidad en la Asamblea General. Si bien Fernández no coincide con el pedido de Biden de suspender a Rusia del G20, no dudó de hacer lo mismo en el Consejo de Derechos Humanos dado los sucesos recientes.

Mientras tanto, la propuesta de Estados Unidos que será votada hoy en Nueva York en Asamblea extraordinaria cuenta con el apoyo de la Unión Europea y Japón; y se espera que más de cien estados voten a favor de la suspensión de Rusia en el organismo internacional.