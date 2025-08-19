Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este martes.
La cotización de apertura del dólar
El dólar oficial abrió a $1275 para la compra y $1315 para la venta.
El Banco Central subió los encajes y absorbió otros 3,7 billones de pesos
En un contexto de creciente incertidumbre financiera, el Gobierno realizó una licitación de deuda fuera del cronograma, este lunes, para intentar retirar pesos del mercado y contener la presión cambiaria., luego del pésimo resultado de la subasta del miércoles pasado. Si bien se lograron retirar más de 3,7 billones de pesos, quedó en evidencia que el equipo económico necesita tomar medidas cada vez más de urgencia para poder resolver el desorden monetario. Las tasas de interés empiezan a mostrar una volatilidad extrema y el desorden que genera esta situación podría tener fuerte impacto en la actividad de las empresas y llevar el mercvado interno al estancamiento.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar blue está a $1320 para la compra y a $1340 para la venta.