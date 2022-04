El Concejo Deliberante capitalino aprobó este miércoles la ordenanza impositiva y el Presupuesto municipal 2022.

Ambos proyectos se aprobaron por unanimidad. Sin embargo, en el caso de la impositiva, no se aprobó en los términos que pretendía el Ejecutivo municipal.

El Palacio Ramírez de Velazco envió un proyecto de ordenanza al recinto Tomás Moro en el que proponía un incremento del 53% en las tasas y contribuciones pero el bloque peronista -que es mayoría- rechazó esos valores. Por eso, la ordenanza impositiva se aprobó con una suba que rondó el 30%.

En tanto, el presupuesto municipal se aprobó con un aumento de alrededor del 55% respecto del que la comuna tuvo en el ejercicio 2021.

Hay que recordar que tanto el presupuesto municipal como la ordenanza impositiva nos se pudieron aprobar a fines del año pasado por el conflicto que había -y que aún hay- entre el Gobierno provincial y el municipio de la Capital y que en ese momento estaba en uno de sus momentos más álgidos. Esa tensión extrema que había entre ambas administraciones derivó en que el Concejo Deliberante estuviera sin sesionar por un espacio de casi seis meses.

Bajo la ordenanza Nº 5997 se aprobó la normativa impositiva para el año 2022, enviado por el Ejecutivo municipal. Esta ordenanza es la que regula el valor de todas las tasas y contribuciones que aplica el municipio de la Capital a los vecinos de la ciudad.

Tras la aprobación de ambos proyectos, en el bloque peronista destacaron que tanto la impositiva como el presupuesto se aprobaron con el consenso de los dos bloques. A la vez, resaltaron que el bloque opositor “no puso palos en la rueda” para evitar que la comuna cuente con dos herramientas fundamentales para llevar adelante la gestión.

El concejal peronista Walter Montivero justificó las razones por las cuales la oposición rechazó un incremento del 54% en las tasas y contribuciones como pedía el Ejecutivo Municipal y que finalmente se aprobó con una suba del 30%.

"Ellos (el Ejecutivo municipal) pedían un 54% según los items y tasas, incluían también algunas tasas nuevas. Pero se rechazó ese 54% pensando en el vecino porque luego eso se traslada a los precios que el vecino paga en concepto de tasas o por la introducción de artículos que provienen de otras provincias y que consumimos a diario. Hicimos un balance, pensando en el vecino y también en no desfinanciar al municipio y entre ambos bloques se consensuó un aumento del 30%", le dijo Montivero a La Rioja 12.

El edil del PJ agregó que otro de los fundamentos por el cual no se aceptó ese 54% de aumento en la impositiva "es porque hoy el municipio no está brindando los servicios esenciales a los vecinos". "Hoy estamos en una ciudad a oscuras, llena de baches, con basura, entonces no podemos cobrarles más tasas al vecino", afirmó.

En la misma línea que su compañero de bancada, el edil Diego Narváez reclamó que el municipio -ya con la impositiva y el presupuesto aprobados- se aboque “sin excusas” a la gestión. "Ahora el municipio no tiene más excusas para no cumplir con las demandas de los vecinos. Necesitamos una gestión que no se excuse más en el tema de los recursos porque a los recursos los tienen. El problema es que a los fondos no los están administrando en función de las necesidades de los vecinos", cuestionó.

A su vez, Narváez sostuvo que una actualización en el presupuesto y en la ordenanza impositiva "debe tener una contraprestación, es decir, una mejora en los servicios".