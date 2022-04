La escritora argentina Claudia Piñeiro quedó entre los seis finalistas del International Booker Prize, el premio que distingue a las mejores ficciones traducidas al inglés. Su novela "Elena sabe" fue seleccionada en la denominada “lista corta” y quedó con la chance de recibir los 68 mil dólares que ofrece el reconocimiento.

Es el tercer año consecutivo en el que una autora escritora argentina llega a la última instancia de esta distinción, una de las más prestigiosas del mundo. Las anteriores fueron Gabriela Cabezón Cámara, en 2020, y Mariana Enriquez, en 2021.

"Estoy muy contenta, en Madrid, porque vine a España por el Tenerife Noir. Vengo de vivir varios días de emociones: el premio en Tenerife, la presentación de `Catedrales´ en la Casa de José Saramago en Lanzarote y ahora está noticia", celebró Piñeiro, en diálogo con Télam.

Qué relata "Elena sabe"

“Elena sabe” es una novela que relata una historia que aborda la maternidad y el derecho de las mujeres al dominio sobre sus cuerpos, pero también la vulnerabilidad de la vejez y el peso de los mandatos sociales.

Su inclusión en la recta final fue anunciado en la Feria del Libro de Londres por el presidente del jurado, Frank Wynne.



Publicada con el título "Elena knows", bajo la traducción de Frances Riddle (que vive en Buenos Aires y trabaja como traductora, escritora y editora) y editada por el sello escocés Charco Press, desarrolla íntimos relatos de moralidad y la desesperada búsqueda de una mujer por su libertad individual.

“La literatura se anticipa”

“Hay temas que trata la novela que sí, hoy están más transitados. La decisión de no ser madre, por ejemplo, ahora es un tema mucho más abordable a partir del avance del movimiento feminista. Siento, entonces, que a veces la literatura se anticipa”, apuntó Piñieiro.

Cuando “Elena sabe” se publicó en la Argentina, salió detrás de “Las viudas de los jueves”. “Eso desconcertó a algunos lectores que estoy segura de que no pudieron pasar de una lectura a la otra”, agregó.

La novela negra se posicionó en la final del Booker y, además, trasciende el formato libro. En marzo, cuando llegó a la "lista larga" del premio, Netflix anunció que trabaja en una adaptación que dirigirá Anahí Berneri y producirá Vanessa Ragone.

El New York Times la consideró como "un comentario lacerante sobre la relación madre-hija, la indignidad de la burocracia, y las imposiciones del dogma religioso en las mujeres".

Con qué libros competirá

“Elena sabe” competirá con "The Books of Jacob", un texto de la Nobel de Literatura 2018, la polaca Olga Tokarczuk (traducido por Jennifer Croft); "A New Name. Septology VI-VII", del noruego Jon Fosse (por Damion Searls); "Cursed Bunny", de la coreana Bora Chung (por Anton Hur); "Tomb of Sand", de la india Geetanjali Shree (por Daisy Rockwell); y "Heaven", de la japonesa Mieko Kawakami (por Samuel Bett y David Boyd).

A diferencia de otros premios, el Booker Prize tiene un sistema de premiación escalonado. Antes del fallo final, el jurado anuncia la "lista larga" y luego da a conocer los finalistas de la "lista corta".

Cada uno de los autores que llegó a esta instancia finalistas recibirá 1.000 libras (1.300 dólares) y el ganador del premio, que se dará a conocer el 26 de mayo, se alzará con 50.000 libras (68 mil dólares).

El objetivo del premio también es promover el trabajo de los traductores, por eso se reparte en partes iguales entre el autor y el traductor.

La noticia de la nominación para el Booker es parte del reconocimiento que cosechó Piñeiro en los últimos años. Obtuvo el Sor Juana Inés de la Cruz por "Las grietas de Jara", el Dashiell Hammett (2021), el premio Negra y Criminal Tenerife Noir (2021), el premio Valencia Negra (2021) y el Pepe Carvalho (2018), entre algunos.