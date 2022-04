Boca pondrá un equipo alternativo para enfrentar este sábado desde las 21.30 a Velez por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional. En la práctica de fútbol realizada en el predio de Ezeiza, el técnico Sebastián Battaglia paró a Rossi; Weigandt, Aranda, Rojo y Sández; Diego González, Guillermo "Pol" Fernández, Vega y Molinas; Villa y Vázquez. Esta formación, con el posible ingreso de Alan Varela por Fernández, tiene grandes posibilidades de ser la que juegue el fin de semana en Liniers.



"Pol" Fernández y Diego González superaron sus respectivas lesiones musculares y estarán el sábado a disposición de Battaglia, en tanto el juvenil Gabriel Aranda será primer marcador central por Nicolás Figal, que será reservado para el partido del martes ante Always Ready de Bolivia por la Copa Libertadores, a causa de la dolencia muscular del peruano Carlos Zambrano, quien estará dos semanas inactivo.



Fernández se perdió el debut copero del martes pasado ante Deportivo Cali en Colombia y ocuparía un lugar entre los suplentes frente a Vélez. Su regreso a la titularidad será el martes siguiente contra los bolivianos, por la segunda fecha del Grupo E de la Libertadores.

Por su parte, Diego "Pulpo" González ya está a disposición luego de haber sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho antes del partido por la Copa Argentina ante Central Córdoba de Rosario, el pasado 28 de febrero. Su última actuación fue contra Independiente, el 26 de febrero por la cuarta fecha de la Copa de la Liga cuando ingresó unos minutos en reemplazo de Juan Ramírez y después de 38 días de inactividad, tiene muchas chances de reaparecer en Liniers.



Para la Copa, González no está disponible porque aún debe cumplir dos de las tres fechas de suspensión que recibió de la Conmebol debido a los incidente tras la eliminación del año pasado ante Atlético Mineiro de Brasil.



Además se confirmó que Agustín Almendra, marginado por Battaglia a la reserva por un acto de indisciplina y cuyo caso fue considerado "un tema cerrado" por el propio entrenador, fue convocado para jugar desde las 9.00 ante Vélez en la Villa Olímpica y ocupará el banco de suplentes con la posibilidad de sumar minutos.



Según allegados al Consejo de Fútbol, hubo un dialogo informal entre Almendra y y el vice 1º de Boca y titular del Consejo Juan Román Riquelme en el que el futbolista habría comentado que quiere jugar y que está dispuesto a admitir su error y a pedirle disculpas al cuerpo técnico y a sus compañeros por lo sucedido.



De plantearse esta nueva situación con el mediocampista, Battaglia quedaría colocado en una posición incómoda ya que manifestó reiteradamente que el caso de Almendra para él estaba terminado y que no quería contarlo más en el plantel de primera. También quedarían desacomodados algunos referentes del vestuario boquense que no quieren saber nada con la eventual reincorporación de Almendra y que, como Darío Benedetto, en su momento apoyaron la decisión del técnico de sancionar al jugador.



Para algunos observadores del día a día boquense, la posible vuelta de Almendra podría ser un elemento de presión por parte del Consejo de Fútbol hacia Battaglia, quien tras las malas actuaciones del equipo ante Arsenal y Deportivo Cali vuelve estar en la mira del llamado "mundo Boca".