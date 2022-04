Elisa Carrió decidió que ella también puede salir de gira por el país. Como ya lo hacen Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich o Gerardo Morales (los tres con planes presidenciales), la líder de la Coalición Cívica también emprendió una gira que incluye reuniones con gobernadores aliados y recorridas por distintos distritos. En su entorno afirman que lo hace para fortalecer a su partido en pos de las negociaciones que habrá el año que viene dentro de la alianza opositora, pero la dirigente mantiene el misterio sobre si volverá a ser candidata o no el año próximo. Por lo pronto, está recorriendo el país, al igual que los otros.



Carrió hace tiempo que viene discrepando con las estrategias de algunos de sus aliados y quejándose de que no la escuchan y la relegan a un lugar de jubilada. Fue muy dura cuando no votaron el Presupuesto 2022 (sobre todo, porque no fue acordado previamente) y también jugó junto a los radicales para torcerles el brazo a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich en la votación del acuerdo con el FMI. En 2021, amenazó con ser candidata, aunque sus socios sospechaban que era para conseguir lugares para los propios y no se equivocaron. No se presentó. Ahora mantiene el misterio sobre 2023. ¿Será la misma jugada?

Lo cierto es que Carrió está de gira. Primero viajó a Corrientes, donde fue recibida por el gobernador radical Gustavo Valdés. La acompañó el presidente de la Coalición Cívica-ARI, el ex diputado nacional Fernando Sánchez, entre otros. Con Valdés habló de la situación de la provincia, y en particular de los incendios recientes y cómo se los combatió. La charla luego derivó en la situación del país.



En la línea de recorrer la provincia, Carrió luego tuvo encuentros con empresarios rurales que producen yerba, tabaco y arroz en Virasoro y hasta recorrió las zonas que afectaron los incendios. Si fuera una precandidata a presidente de Juntos por el Cambio, no le faltó nada.



Carrió seguirá su viaje en Formosa, donde participará de un acto de la Coalición Cívica local en "homenaje a las mujeres que lucharon y resistieron los abusos del gobierno provincial durante la cuarentena de 2020". Se le sumará allí la diputada Mónica Frade, que protagonizó un blooper al confundir el hábitat del hornero en un billete impreso por el gobierno de Macri: la diputada exigió públicamente explicaciones porque creyó que el billete mostraba a la Patagonia como territorio chileno. Ante la vergüenza pública, borró el tuit. Fue la misma diputada que hizo denuncias contra la vacuna contra el covid y luego admitió que no tenía información alguna.



El lunes Carrió viajará al Chaco, donde tiene previsto tener más reuniones en Resistencia. No será la única recorrida de la líder de la Coalición Cívica: tiene en carpeta viajes a Catamarca, San Juan y por la provincia de Buenos Aires.

La estrategia es comenzar a posicionar a su espacio ante los aprestos de sus dos socios --el PRO y la UCR--, con una cantidad numerosa de candidatos a presidente, gobernador bonaerense o jefe de gobierno porteño. Ferraro advirtió que también la Coalición Cívica "puede tener un candidato para ofrecer", aunque no reveló cuál sería. "No es tiempo ni de candidaturas ni de especulaciones. Hay que ir paso a paso y se equivoca quien acelera los tiempos", dijo. En el entorno de Carrió, responden con evasivas ante la pregunta de si buscará ser candidata. "Es una figura central para la Coalición Cívica, para Juntos por el Cambio y para la política argentina", dijo Ferraro sobre ella.

Las recorridas le sirven a Carrió para volver a cobrar visibilidad pública, al tiempo que tiene encuentros con los dirigentes locales de cada distrito. "Hay que tener una dimensión de lo que está pasando en el país y hay que recorrerlo siempre, no solo cuando una quiere ser candidata", indicaron en el entorno de la dirigente. Otro de sus adláteres advirtió que, por ahora, la estrategia será ir fortaleciendo internamente a la Coalición Cívica y prepararla para la disputa que vendrá. Está claro que Carrió no está dispuesta a aceptar que la releguen al rol de una socia minoritaria de Juntos por el Cambio. Y recién está comenzando a jugar sus fichas.