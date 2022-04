El interés por tomar las 500 nuevas licencias de taxi con las que la Municipalidad quiere ampliar la oferta del servicio en la calle fue tan bajo que no obligó al Ejecutivo a bajar la vara en la víspera del plazo de inscripción y enviar al Concejo un proyecto para modificar la ordenanza y aflojar exigencias: extender la financiación casi al doble, y aceptar, sí, el doble de antigüedad permitida para los coches a incorporar a la flota. Hay 200 chapas que ya están adentro, y faltaba motivar el interés de otras 300. Lo cierto es que el plazo para solicitarlas expiraba hoy, y ahora eso ha sido prorrogado hasta el 8 de mayo próximo.

La modificación pedida al parlamento local opera sobre la ordenanza n° 10.301, que establece la incorporación excepcional de hasta 300 unidades para levantar el deficiente servicio de transporte. También sigue abierta la convocatoria a licencias de remises, porque iba a vencer hoy, pero la Municipalidad también la prorrogó por un mes más.

En la carta remitida al parlamento local, el Ejecutivo justificó la medida en “la cambiante y delicada situación económica actual que atraviesa nuestro país” y en las dificultades de acceso a crédito, tanto para el pago del canon locativo como para la compra de nuevas unidades destinadas a la prestación del servicio.

Para justificar la flexibilización de la antigüedad de los autos a incorporar, el proyecto oficial atiende un rasgo del mercado automotriz hoy: "No hay disponibilidad con entrega inmediata de unidades cero kilómetro, y en caso de haberlos adquiridos con anterioridad, no hay plazos efectivos y certeros de entrega de los mismos”, señala no sin razón. Así que esta vez los futuros taxis pueden tener hasta 4 años y hasta 90 mil kilómetros recorridos. Hasta ahora, eran 2 años de fabricación y 50 mil kilómetros.

Al principio de la convocatoria, se habían inscripto unos 2.000 interesados, pero al avanzar en pasos siguientes, pocos siguieron adelante. Y en buena parte, la deserción se debió a la financiación del canon, hoy de 600.000 pesos. Según algunos le hicieron saber al municipio, 36 cuotas serían demasiado pocas para afrontarlas en medio de esta crisis que vive el transporte, no solo del taxi sino también de colectivos.

Por eso el proyecto que Pablo Javkin envió urgente al Concejo habilita a pagar el canon en 60 cuotas, y con un período de gracia de 90 días a partir de la adjudicación de la licencia, de manera tal de brindar un margen de tiempo antes de comenzar a pagar.

La normativa esta vez impone la obligación de que cada nuevo taxi esté operativo 16 horas por jornada, con prioridad de los fines de semana y horarios de mayor demanda.

Por otra parte, destaca en el llamado oficial los cupos establecidos para garantizar paridad de género y para brindar una cuota del servicio a personas con discapacidad. La normativa establece que el 4% de las chapas se entregarán a personas con discapacidad, y que la mitad –como mínimo– de las nuevas licencias se adjudicarán a mujeres, y en la misma proporción se asignarán los permisos de conducción, de manera que haya 50% de mujeres en el total de licenciatarias y choferes de taxi en esta tanda.

La convocatoria excluye a quienes ya son titulares de licencias de taxi o remís. Tienen prioridad, en cambio, las y los actuales choferes del sistema, y que presten el servicio desde hace 10 años como mínimo.