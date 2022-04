Zelenski califica de "maldad sin límites" el ataque contra estación de tren en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó de acto de "maldad sin límites" de parte de Rusia el ataque con cohetes contra la estación de tren de Kramatorsk, en el este del país, donde hubo al menos 35 muertos este viernes.



"Como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás", dijo el mandatario en Telegram.