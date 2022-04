De paso ayer por Santa Fe, el intendente Pablo Javkin habló sobre la posibilidad de disputar una candidatura a gobernador en 2023. Los periodistas que lo esperaron le preguntaron si le “gustaría ser gobernador” y él respondió afirmativamente. Sin embargo puso paños fríos de inmediato: “Tenemos que reconstruirnos luego de la pandemia, porque a veces no tenemos noción de lo que pasó, pero la lógica en el mundo es pandemia y después guerra y no es para nada sencillo. Hago política desde los 13 años, me gustaría ser Gobernador, pero no se arranca así y yo tengo una tarea linda que la soñé toda mi vida”, señaló Javkin.

“Basta de copiar a Buenos Aires, tenemos que tener fuerzas santafesinas como siempre han sido amplias, integradoras, abiertas y plurales, lo otro es alquimia electoral y no existe eso”, resaltó. Luego, en diálogo con Telefé Rosario, explicó que la candidatura la considerará a futuro ya que "todavía quedan muchas cosas para resolver en la ciudad".

Hoy el intendente será el anfitrión, como líder del espacio Arriba Rosario, de un encuentro que se realizará a partir de la 9 en el salón Metropolitano titulado "Foro para la Reconstrucción", del que participarán referentes políticos, sociales, religiosos, académicos e intendentes de la provincia. La convocatoria es una clara señal de su proyección provincial.