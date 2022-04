La inmediata respuesta de la secretaria de Mujeres y Diversidad de La Rioja, Karen Navarro a las declaraciones de la vicegobernadora Florencia López sobre uso del lenguaje inclusivo en la asunción de Karina Becerra como presidenta del Consejo de la Magistratura, desató un nuevo capítulo.



Ayer se presentó un proyecto que firmaron todas las diputadas del oficialismo que propone incorporar el uso del lenguaje inclusivo en el reglamento interno de la Legislatura.

Lourdes Ortiz, diputada provincial por el oficialismo, le dijo a La Rioja Virtual que "Es una propuesta para revisar el lenguaje en el reglamento interno de la Legislatura, se derivará a las comisiones pertinentes. No es menor la discusión sobre nuestro lenguaje y nuestra palabra, todo está cargado de simbolismo", analizó.

El gesto de las mujeres del oficialismo marca la cancha mucho más allá de la cuestión de género. Y alienta una división que no es una novedad en la interna política del partido dominante.

Ortiz aseguró que “el proyecto viene desde hace tiempo y no tiene relación con ninguna declaración".

La legisladora remarcó que “pensar nuevos sentidos en el lenguaje es parte del proyecto de Gobierno. El lenguaje inclusivo es parte de la gestión de Gobierno y avanzar en un lenguaje no sexista también", indicó en clara alusión política a la división que existe en el entramado de poder del peronismo riojano.

La vicegobernadora de La Rioja, Florencia López, había apuntado sobre el lenguaje inclusivo: “Ponernos a hablar sobre si le ponemos la E final a cada palabra… Me parece que se nos están muriendo las mujeres. Me parece que tenemos leyes que non se están aplicando, me parece que no hay atención, y debemos focalizar y puntualizar en las cosas que realmente son importantes para el género, como este tipo de cosas que yo les estoy diciendo”.

Por su parte, la titular del área de Mujeres y Diversidad, opinó: “Bajo todo punto de vista tengo consideraciones diferentes. No hay que poner en discusión el lenguaje inclusivo como lo plantea la vicegobernadora, no es algo que alguien autoriza o no. Hay una falta de perspectiva sobre lo que viene pasando en la provincia hace bastante tiempo”.

