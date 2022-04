El lunes pasado asumió en La Rioja por primera vez una mujer al frente del Consejo de la Magistratura, Karina Becerra. En ese marco la vicegobernadora Florencia López había manifestado expresiones acerca del uso del lenguaje inclusivo que provocaron la respuesta de la actual secretaria de la Mujer y Diversidad de la provincia, Karen Navarro.



“Bajo todo punto de vista tengo consideraciones diferentes. No hay que poner en discusión el lenguaje inclusivo como lo plantea la vicegobernadora, no es algo que alguien autoriza o no. Hay una falta de perspectiva sobre lo que viene pasando en la provincia hace bastante tiempo”, le dijo la funcionaria a La Rioja Virtual Radio.

“Estamos dando pasos transcendentes pero parece que afuera tenemos una conversación diferente. La verdad que creo que no hay que ponerlo en debate. El lenguaje inclusivo es algo que está pasando ya en nuestra provincia y en el país. No es algo que está debate para ver si alguien autoriza o no autoriza”, remarcó.

Para la titular del área de la Mujer y Diversidad, su uso “es algo que ya está transversalizado en la política de gobierno que estamos sosteniendo. Me parece que todavía tenemos que hacer entender este derecho de poder conversar desde el lugar que cada uno se siente representado. Hay una falta de perspectiva”, consideró.

Defendió además las acciones implementadas en el tema: “La provincia no ha escatimado esfuerzos bajo ningún punto de vista sobre el sistema de protección integral de las mujeres en situaciones de violencia. No hemos desviado nunca nuestra atención. Vamos a seguir trabajando para hacer conocer desde donde proviene esta necesidad de que cada una y cada une se sienta representado cuando implementamos políticas de estado”, aseguró.

La aclaración vino a colación de la declaraciones a la prensa de López, que a modo enfático señaló que “debemos puntualizar las mujeres en lo que es importante!”.

“Yo con todo respeto, respeto todas las posiciones… pero ponernos a hablar sobre si el lenguaje inclusivo si, o si el lenguaje inclusivo no, o si le ponemos la E final a cada palabra; con todo respeto se los digo… Me parece que se nos están muriendo las mujeres. Me parece que tenemos leyes que non se están aplicando, me parece que no hay atención, y debemos focalizar y puntualizar en las cosas que realmente son importantes para el género, como este tipo de cosas que yo les estoy diciendo”, remarcó.

Sobre la incorporación de más mujeres al gabinete provincial, López señaló que “tenemos una gran esperanza de que se pueda integrar con más mujeres. Por lo menos es lo que ha hablado nuestro Gobernador hace poquito tiempo, así que esperemos que sea así”.

Consejo de la Magistratura

La abogada Karina Becerra asumió el pasado lunes como presidenta del Consejo de la Magistratura de La Rioja, constituyéndose en la primera mujer en ocupar el cargo al cabo de 24 años de funcionamiento. “Este nuevo cargo supone una gran responsabilidad y lo asumo con orgullo”, dijo la flamante funcionaria al cabo de la asunción. Aseguró además que se va a ocupar de ir otorgándole mayor protagonismo a las mujeres en el ámbito judicial y que “hay consensos para que esto suceda”.