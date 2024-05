El presidente de España, Pedro Sánchez, desligó al pueblo argentino de las críticas que recibió de parte de su par argentino y advirtió que Javier Milei es la demostración “del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades” que se sustentan “en el progreso económico, la justicia social y la convivencia”.

El mandatario europeo consideró que las palabras de Milei no estuvieron "a la altura" de un jefe de Estado y deslizó que seguirá esperando una rectificación antes de actuar en consecuencia. En tanto, puntualizó que la reacción del gobierno español frente a este hecho será acorde "a la dignidad de la democracia española" y a los lazos de hermandad que unen a ambos países.

“Hemos pedido al presidente de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina, que ahora está presidida por un presidente que no está a la altura.”



Además, Sánchez resaltó que “España y argentina son dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan” y subrayó que “entre los gobiernos los afectos son libres pero el respeto es irrenunciable”.



"El riesgo que representa esta internacional ultraderechista"

“Soy claramente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino”, sostuvo Sánchez durante su primera aparición pública tras la crisis diplomática desatada por el presidente argentino, que lo calificó a él de “calaña” y a su esposa Begoña Gómez de “corrupta”.



“Lo que ayer vivimos en Madrid no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse”, ponderó.

“Lo que vivimos ayer en Madrid –continuó- sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia.”

¿Ruptura de relaciones?

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expresó su confianza en que Javier Milei se disculpe a través de su embajador en España y "rectifique" hoy mismo las declaraciones contra el Gobierno de España.



La funcionaria no aclaró si el Ejecutivo puede llegar a romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Argentina. "Vamos a esperar que en el día de hoy se produzca la rectificación, pero el malestar del Gobierno de España y de la sociedad ha quedado patente y no es de recibo que un líder de otro país venga un fin de semana, aupado por la derecha y no solo por (el ultraderechista) Vox" para "atacar la democracia española".



En tanto, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, citó este lunes al embajador de Argentina en España, Roberto Sebastián Bosch, para exigirle las disculpas del presidente de su país y Montero recalcó que a este tipo de conflictos "hay que intentar darle el cauce por la vía diplomática".



"En el día de hoy dejemos trabajar al propio ministro y espero que la diplomacia consiga que se disculpe tanto Milei como el resto de las personas que aplaudieron ese tipo de declaraciones", puntualizó.



Montero dijo que la intervención de Milei fue "intolerable" y recalcó que el Gobierno asiste con "preocupación el auge de la ultraderecha que ha escogido España como epicentro para poner en valor sus políticas, amparadas por el PP", (Partido Popular, conservador).