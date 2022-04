En las efemérides del 10 de abril sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

● 1868. Estreno en Bremen de Un Réquiem Alemán de Johannes Brahms. La obra se da a conocer un Viernes Santo, no de forma completa, y está alejada de la liturgia: Brahms no se basa en textos en latín, sino en alemán, más próximo al luteranismo que al catolicismo.

● 1887. Nace Bernardo Houssay, el primer Nobel de ciencias de la Argentina. Obtuvo el galardón en Medicina en 1947, compartido con el matrimonio norteamericano que formaban Carl y Gerty Cori. El reconocimiento fue por la investigación sobre el rol que de las hormonas pituitarias en la regulación de la glucosa, clave en el desarrollo de la diabetes. Más tarde, a fines de los 50, Houssay fue un impulsor de la creación del Conicet. El aniversario de su nacimiento se celebra el Día del Investigador Científico en el país.

● 1919. En Chimaneca, estado de Morelos, es asesinado uno de los líderes más influyentes de la Revolución Mexicana: Emiliano Zapata. Tenía 39 años y comandó el Ejército Libertador del Sur. Denunció el latifundismo y la pobreza en que vivían los campesinos. Combatió al gobierno del general Venustiano Carranza. Fue acribillado al ir a reunirse con un jefe militar que falsamente le había prometido su apoyo. Marlon Brando protagonizó la película ¡Viva Zapata!, de 1952, que cuenta su vida como líder de los campesinos, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó su nombre al comenzar sus acciones en Chiapas, en 1994.

● 1960. Nace Claudia Piñeiro, una de las escritoras más leídas de la Argentina. Saltó a la fama con la novela Las viudas de los jueves, en 2005. Le siguieron Tuya, Elena sabe, Las grietas de Jara, Betibú, Un comunista en calzoncillos, Una suerte pequeña, Las maldiciones y Catedrales. También publicó el volumen de cuentos Quién no y escribió obras de teatro. Varias de sus novelas fueron llevadas al cine. Ha sido una de las caras visibles en la lucha por la legalización del aborto.

● 1970. Paul McCartney anuncia la disolución de los Beatles al lanzar al mercado su primer disco solista, McCartney. La placa incluye dos temas compuestos para la banda, y que un año y medio antes formaron parte de las sesiones de Let it Be: "Junk" y "Teddy Boy". El grupo de Liverpool deja de existir después de 13 discos, decenas de sencillos y cuatro películas, en medio de rencillas internas.

● 1982. Una multitud se congrega en Plaza de Mayo. La manifestación es una forma de impresionar a Alexander Haig, recién llegado al país. El secretario de Estado norteamericano acaba de arribar en su rol de mediador con Gran Bretaña por la cuestión de las Malvinas, que la Argentina ha ocupado militarmente el 2 de abril. El dictador Leopoldo Galtieri sale al balcón para saludar a la muchedumbre. Toma la palabra y hace una encendida arenga, que incluye la frase más recordada del conflicto, dirigida a los británicos, que alistan la fuerza de tareas para viajar al archipiélago: “Si quieren venir, que vengan: les presentaremos batalla”.

● 1994. Amplio triunfo del peronismo en la elección de convencionales para la reforma de la Constitución. El PJ obtiene el 35 por ciento de los votos y 137 de las 305 bancas en la Constitución. El radicalismo llega el 19 por ciento y se queda con 74 escaños. La novedad pasa por el Frente Grande, que logra el 13 por ciento y 31 bancas: es la tercera fuerza del país, se impone en la Ciudad de Buenos Aires y termina en segundo lugar en la provincia de Buenos Aires. Los resultados acercan a Carlos Menem a su principal objetivo: la reelección presidencial, que le está vedada en la Carta Magna vigente.

● 2019. Por primera vez se divulga la imagen de un agujero negro. El proyecto Event Horizon Telescope consigue la histórica instantánea en la galaxia Messier 87.