La serie regular de la NBA llegó a su fin este domingo, con acción variada para los argentinos Leandro Bolmaro y Facundo Campazzo: el exjugador del Barcelona batió su récord de puntos en la competencia con 11 tantos en la derrota de Minnesota Timberwolves ante Chicago Bulls, mientras que el exbase de Real Madrid se fue expulsado por una falta flagrante de grado 2 cuando estaba cumpliendo una buena tarea, con tres puntos y cuatro asistencias, en la caída en suplementario de Denver Nuggets ante Los Angeles Lakers.

Con las posiciones definidas de cara a la postemporada, tanto Chris Finch, entrenador de los Wolves, como Michael Malone, técnico de los Nuggets, reservaron jugadores de su rotación habitual, situación que le devolvió minutos de calidad a ambos jugadores argentinos.

En Minnesota, Bolmaro lo aprovechó muy bien, con una sólida actuación en todos los rubros, más allá de la caída de su equipo por 124-120 ante los Bulls. El cordobés permaneció casi 18 minutos en el campo, en los que anotó 11 puntos (3-8 dobles, 1-1 triples y 2-2 libres), entregó cuatro asistencias y capturó tres rebotes. Así se despidió de la fase regular, con una tarea eficaz. El próximo compromiso de su equipo será el martes ante Los Angeles Clippers en el primer partido de repechaje en busca de clasificarse para los play offs.

Los Wolves finalizaron séptimos en la Conferencia del Oeste con un récord de 46 triunfos y 36 caídas y chocarán así con los Clippers, que terminaron octavos con 42-40. El ganador del cruce obtendrá su boleto para medirse en los play offs ante Memphis Grizzlies, segundo en la fase regular, mientras que el perdedor tendrá otra chance ante el vencedor de New Orleans Pelicans (noveno con 36-46) y San Antonio Spurs (décimo con 34-48) para jugar ante Phoenix Suns, el conjunto de mejor marca en toda la competencia, con 64 victorias y 18 caídas.



Distinta fue la historia para Campazzo, que no terminó de aprovechar la ocasión en el duelo que los Nuggets perdieron en tiempo suplementario 146-141 ante Lakers con una absurda expulsión cuando estaba cumpliendo una buena labor, incluso con un pase de caño que levantó a los aficionados en el Pepsi Center. Después de una penetración en la que no le cobraron falta pese a un claro empujón de Mac McClung, el exjugador de Peñarol se levantó del piso e impactó sin balón a Wayne Ellington. Por esa acción, los árbitros consideraron que la falta era flagrante de grado 2, lo que significó su automática eliminación del partido.

En los ocho minutos y medio que permaneció en el campo, el argentino había logrado tres puntos (1-3 triples y 0-1 dobles), cuatro asistencias y dos robos, además de haber colaborado para remontar una desventaja de cinco puntos. Desde el jueves 10 de marzo, en la victoria sobre Sacramento Kings, que Campazzo no tenía tanto tiempo en la cancha, ya que sus últimos cuatro ingresos (Memphis, Washington, Boston y Toronto) habían sido simbólicos, con los partidos definidos en los últimos segundos.



Pese a la caída, los Nuggets ya tenían asegurado la sexta plaza del Oeste, con una marca de 48-34 y se verán las caras con Golden State Warriors, terceros con 53-29.



Así quedaron los play offs

Con el cierre de la fase regular y tras la disputa de 82 partidos para cada equipo, este domingo quedaron definidas las posiciones para los play offs de las Conferencias Este y Oeste. Phoenix Suns se quedó con el mejor récord y el número uno del Oeste, con lo que tendrá ventaja de localía hasta en una eventual final. En el Este, el líder resultó Miami Heat, escoltado por Boston Celtics. Las llaves quedaron pactadas de la siguiente manera:

Conferencia Este:

1- Miami Heat (53-29) vs Ganador de repechaje 2 **

4- Philadelphia 76ers (51-31) vs 5- Toronto Raptors (48-34)



3- Milwaukee Bucks (51-31) vs 6- Chicago Bulls (46-36)



2- Boston Celtics (51-31) vs Ganador de repechaje 1 *



* 7- Brooklyn Nets (44-38) vs 8- Cleveland Cavaliers (44-38)



** Perdedor de Brooklyn-Cleveland vs Ganador de 9- Atlanta Hawks (43-39) vs 10- Charlote Hornets (43-39)

Conferencia Oeste

1- Phoenix Suns (64-18) vs Ganador de repechaje 2 **

4- Dallas Mavericks (52-30) vs 5- Utah Jazz (49-33)

3- Golden State Warriors (53-29) vs 6- Denver Nuggets (48-34)

2- Memphis Griezzlies (56-26) vs Ganador de repechaje 1 *

* 7- Minnesota Timberwolves (46-36) vs 8- Los Angeles Clippers (42-40)

** Perdedor de Minnesota-Clippers vs Ganador de 9- New Orleans Pelicans (36-46) vs 10- San Antonio Spurs (34-48)