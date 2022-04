Los problemas físicos limitan las opciones de elección de Leandro Somoza. Por diferentes motivos, para visitar el viernes a Aldosivi están en observación Marco Ruben, Marcelo Benítez, Lucas Gamba y Emiliano Vecchio. El goleador del equipo tiene buen pronóstico de recuperación, no así Benítez. En defensa, por su parte, se esperan también variantes. Somoza está urgido de un triunfo que le cambie la cara al equipo y por eso Ruben se espera que juegue en Mar del Plata a pesar de que llegará disminuido físicamente.

El máximo goleador canaya sufrió un golpe en el pie derecho en el juego ante Colón que aún no le permitió entrenar. Somoza espera incluir hoy al nueve en el ensayo de fútbol, donde el entrenador probará la modificaciones planteadas. Ruben no llegará en plenitud física pero su relevancia en el equipo fuerza a Somoza a esperar por su recuperación hasta último momento.

Benítez, en cambio, se ganó la titularidad a criterio del entrenador pero sufrió un esguince de rodilla ante el sabalero en el primer tiempo. Si bien la lesión no lo sacó de la cancha, la dolencia fue detectada en estudios por imágenes y el ex Defensa y Justicia no podrá jugar pasado mañana a las 19 en Mar del Plata. Gino Infantino es quien hoy hará fútbol en su reemplazo. Mientras que Emiliano Vecchio aún no está en plenitud física para Somoza pero seguirá en el banco de suplentes con muchas posibilidades de ingresar en el segundo tiempo.

Las variantes tácticas están en defensa y ataque. En el fondo, Damián Martínez puede perder la titularidad, aunque Somoza no está convencido con ningunas de las opciones de reemplazo. Lo define esta mañana en Arroyo Seco. Cristian Baez, por su parte, pelea cada semana el puesto con Facundo Almada, el juvenil canaya que fue el mayor perjudicado con la llegada del nuevo cuerpo técnico al no jugar un solo minuto. Y en ataque el candidato a salir es Alejo Veliz. Somoza prueba hoy con la vuelta de Lucas Gamba. Para jugar de visitante el técnico no priorizará la aparición de juveniles y Veliz viene de disputar ante Colón su primer partido en condición de titular.

La agenda canaya tendrá continuidad el próximo miércoles ante Lanús en el sur bonaerense a las 16 y el sábado 23 ante Independiente en el Gigante a las 16.30. El debut de Central en Copa Argentina será en mayo por pedido de los directivos, quienes pretenden darle tiempo de trabajo a Somoza antes de jugar el compromiso eliminatorio en un torneo que pasó a ser de prioridad para el club.