Tras la represión por parte de la Policía de la Ciudad durante la movilización de trabajadores y estudiantes del sector audiovisual que pedían la renuncia de Luis Puenzo, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el escenario se tornó cada vez más confuso e incierto. Mientras se especulaba con la designación provisoria de Nicolás Batlle, vicepresidente del organismo, Puenzo aseguraba en diálogo con Víctor Hugo Morales por AM 750 que desde el gobierno nacional nadie le había pedido la renuncia. La reunión entre el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y Puenzo se llevó a cabo a las 16 del martes pero no se precisaron detalles sobre el encuentro. En la noche del martes, de todos modos, en círculos oficiales se daba por segura su salida: "Su cese está a la firma", se dijo en off.



“Si me tengo que ir, me iré. No tengo nada en particular con seguir en el cargo. Pero sí me daría lástima dejar a medio hacer lo que estamos haciendo”, declaró el director de La historia oficial. “Yo no soy político, nunca lo fui y probablemente esta haya sido mi última vez cerca de la política”, expresó.

El Ministerio de Cultura, por su parte, había anunciado en un comunicado oficial la intención de iniciar “una nueva etapa para trabajar articuladamente entre los y las representantes del sector audiovisual sabiendo que la prioridad es fortalecer nuestro cine nacional”. El responsable de la cartera de Cultura confirmó la reunión programada con Puenzo y explicó: “Va a haber cambios en el Incaa porque la intención es darle solución a una situación tensa”.

Consultado por Morales sobre su ausencia en el edificio, Puenzo argumentó: “Lo que me había llegado a mí del propósito de la reunión frente al Incaa tenía que ver con un episodio ocurrido en la ENERC por la no renovación del contrato de una secretaria académica. Supuestamente ese tema sería atendido por el rector. Yo estaba en reuniones en otro lado y lejos del Incaa”. Aún así, el funcionario reconoció que estaba al tanto de la marcha convocada desde la semana pasada por diversos colectivos del campo audiovisual.

Con respecto a la llegada de Bauer a la movilización para pedir la liberación de las personas detenidas, el presidente del Instituto sostuvo: “Me pareció razonable que hiciera esa reunión en el Incaa”. Desde su punto de vista, hubo malos entendidos y la represión policial –que definió como “brutal, repudiable y rara”– contribuyó a que la situación empeorara de manera drástica.

En sus declaraciones a distintos medios, Puenzo señaló algo que también sostienen los miembros de los diferentes colectivos del sector que piden su renuncia: “Esto es de larga data, no es de ahora sino que viene desde hace tiempo”. Antes del horario pautado para la reunión entre los funcionarios, las asociaciones que nuclean a lxs trabajadores de la industria audiovisual comenzaron a difundir un nuevo comunicado: “Nos declaramos en estado de alerta y movilización. Si Puenzo hoy no deja su cargo, nos volvemos a convocar el miércoles 13 a las 15 en la puerta del Incaa”, decía el anuncio firmado por ADN (Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina), Colectivo de Cineastas, DIC (Directores Independientes de Cine), DOCA (Documentalistas Argentinos), DocuDAC (Subcomisión de Documentalistas de Directores Argentinos Cinematográficos) y Actrices Argentinas, entre otros.

En diálogo con Página/12, Juan Mascaró –presidente de DOCA y uno de los demorados por la Policía durante la represión– explicó que en la reunión con Bauer se trataron cuatro puntos: la mejora de situaciones internas entre lxs trabajadores del Incaa, la reincorporación de la secretaria académica y el llamado a concurso del rector de la ENERC, el cambio de autoridades como condición para seguir dialogando y la cuestión de la caducidad del Fondo de Fomento (la ley introducida por el macrismo impone el 31 de diciembre como fecha límite). “Hoy es un día importante porque debería definirse la salida de Puenzo del Instituto. Por las notas que estuvo dando en los medios, parece no querer irse. Es por eso que estamos llamando a una nueva movilización si él no sale del Incaa”, explicó el realizador.

Otra de las cuestiones a resolver es “la causa que le armaron a uno de los estudiantes de la Universidad de La Plata que quedó detenido en la comisaría, por resistencia a la autoridad”. Según pudo saber este diario, el joven fue liberado durante la madrugada del martes pero desde los distintos colectivos piden que se revierta esta situación para que en su prontuario no figure “una causa que no tiene nada que ver con lo que ocurrió porque nadie se resistió ni hubo violencia por parte de los manifestantes”, detalló Mascaró.

Ingrid Urrutia, delegada general de la Junta Interna de ATE en el Incaa, afirmó que el sector audiovisual atraviesa una situación crítica: “Estamos en un punto límite porque a fin de año se pierden los fondos de financiamiento que sustentan a la cultura nacional. Por otro lado, los temas de arrastre tienen que ver con la propia gestión. Como trabajadores sabemos que sin el Fondo de Fomento Cinematográfico se pierde el cine independiente, el cine nacional. Sin esto, nuestros puestos de trabajo no tienen razón de ser”.

La delegada reconoció el gesto de Bauer al acercarse con intención de escuchar a los sectores que se pronunciaron contra la gestión de Puenzo, y concluyó: “Lo que está claro es que si no nos manifestábamos, esto seguía como si nada. Que se le exija la renuncia al presidente del Incaa es un triunfo de los sectores que nos movilizamos. Y además nos preparamos para redoblar la pelea en defensa de la cultura nacional y nuestros puestos de trabajo”.