"Estas elecciones no me entusiasmaron como otras", reveló este miércoles la directora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos. En diálogo con la 750, la dirigenta social habló además sobre la situación económica y el gobierno nacional y el desencanto de los vecinos con la política.

"Uno se preparaba el día domingo e iba a votar tempranito porque había cierto entusiasmo, y hoy se ha perdido, vas a las escuelas y están vacias", dijo Barrientos, en comunicación con Tomás Méndez.

Para la fundadora del comedor Los Piletones, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati, la falta de trabajo es una de las principales preocupaciones en los barrios en la actualidad. La mayoría de las personas se ve obligada a recurrir al cirujeo e incluso aquellos que trabajan en el sector privado, por ejemplo, en la construcción, también se presentan para recibir el plato de comida porque no les alcanza el sueldo.

Frente a esa realidad, el contraste con los honorarios que reciben los legisladores y funcionarios públicos genera "bronca" en los vecinos. "Me dicen: 'Estoy harta de promesas incumplidas, creo que nosotros hacemos las cosas bien, votamos, y apoyamos y a nosotros no nos apoya nadie. Tenemos el mismo sueldo, cuando un diputado y un legislador cobran 9 millones y nosotros no llegamos a 300 mil'", expresó Barrientos.

Consultada por su mirada sobre el gobierno de Javier Milei, respondió: "Yo creo que a La Libertad Avanza no la conocemos, estamos noviando, como dicen los abuelos. Y a los peronistas uno los conoce desde toda la vida, desde que nacieron, y la gente sigue creyendo. Pero también los castigan, les hacen saber qué es lo que no les gusta. Y con La Libertad Avanza hay que seguir esperando, son nuevitos".