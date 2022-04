El diálogo sigue abierto. Ahora bien, las posturas sobre la reapertura o no de los planes Potenciar Trabajo --que traban un posible acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones nucleadas en Unidad Piquetera-- son hasta ahora irreductibles. El ministro Juan Zabaleta ratificó que "no se darán de alta más planes sociales" y dijo que esto se podrá realizar "poniendo sobre la mesa programas que se vinculen a la generación de empleo formal y la producción". “Las dificultades son que el gobierno se sigue negando a universalizar los programas sociales y a aumentar su monto que hoy está en 16.500 pesos”, afirma por su lado el comunicado Unidad Piquetera, en el que sostiene que “no hubo acuerdo” con el Gobierno –-en la reunión del lunes pasado con Zabaleta— y que retoma el “plan de lucha” con una gran movilización que este miércoles pasará por el Ministerio para concentrarse en Playa de Mayo y que se replicará en todo el país en reclamo de sus demandas, pero que no incluye acampes. Los funcionarios nacionales, en tanto, salieron al cruce de las propuestas represivas y de penalidad económica contra los piqueteros del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y afirmaron que “no se reprimirá” la protesta social y tampoco se quitarán los planes sociales a quienes participen de los reclamos.

A pesar del quiebre de la tregua del lunes, se mantuvo la mesa de diálogo en el Ministerio con reuniones de los equipos técnicos de funcionarios de la cartera de Desarrollo Social y de Unidad Piquetera en busca de soluciones para el abastecimiento de mercadería para los merenderos y comedores populares, y la entrega de maquinarias para poner en marcha emprendimientos productivos de alimentos.

Un punto sobre el que se explayó Zabaleta en diversas entrevistas. "Las reuniones fracasan cuando se acaba el diálogo, y lo que está claro de mi parte es que siempre va a haber una mesa para conversar los problemas que tienen los argentinos y las argentinas. Un conflicto no se resuelve con otro conflicto, no se resuelve cortando calles sino tratando de ponerse de acuerdo constantemente para la generación de empleo", dijo el ministro en declaraciones televisivas.

En esa línea, el funcionario sostuvo que "está claro que hay demanda sobre la prestación alimentaria" y por este motivo el gobierno nacional "duplicó los fondos de la prestación", en referencia al aumento del 50 por ciento de la Tarjeta Alimentar, que perciben 2,4 millones de beneficiarios titulares y alcanza a 4,1 millones de personas.

Pero Zabatela ratificó que "no se darán de alta más planes sociales" y dijo que esto se podrá realizar "poniendo sobre la mesa programas que se vinculen a la generación de empleo formal y la producción". "Insistimos: el camino es la generación de empleo. Ahí surge una diferencia que hace que algunas organizaciones tomen este tipo de medidas", señaló sobre las protestas.

El ministro también refutó la propuesta de Larreta. "No es el camino amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita", respondió Zabaleta. "Tomamos una decisión: salir de la crisis que nos dejó la pandemia sanitaria y el gobierno de (Mauricio) Macri con la mayor tranquilidad posible y abrazando a los más necesitados, pero también a los comerciantes, a las pymes y a las industrias, para que pueden trabajar y producir con la inversión social que se vuelca en la economía", dijo el ministro e insistió: "Necesitamos que todos y todas podamos convivir en paz en una Argentina que está en el camino de la reconstrucción".

En el mismo sentido se pronunció el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, quien encabezó ayer las reuniones técnicas con las organizaciones sociales. "Nosotros tenemos firmeza en los temas, hay que tener convicciones pero no con amenazas, coincidimos en que la situación social es para tener en cuenta y estar atento pero no se resuelven los conflictos con amenazas, la cantidad de planes que se dieron en le macrismo da por tierra todas las declaraciones que hizo Rodríguez Larreta", sostuvo Aguilera en declaraciones a Radio Provincia.

Lo mismo hizo el ministro Aníbal Fernández. "No estoy de acuerdo con la idea de Larreta de sacarle los planes a quienes protesten. La Constitución dice que tienen el derecho a reclamar frente a las autoridades, desde la política uno tiene que encontrar una alternativa", señaló. El ministro de Seguridad dijo que desde su cartera "no va a mandar a reprimir la protesta social" y consideró que la negociación entre piqueteros y las autoridades del Ministerio "es política", por lo tanto "no se sale de una discusión política con escalada de represión".

Punto del conflicto

“Las dificultades son que el gobierno se sigue negando a universalizar los programas sociales y a aumentar su monto que hoy está en 16.500 pesos”, dice el comunicado difundido el lunes por las organizaciones que integran Unidad Piquetera y agrega: “Esto en el marco de un crecimiento de la inflación que arrasa con los ingresos fijos y en el marco de un ajuste que golpea al conjunto de la economía y con salarios de hambre”.

“Sobre alimentos hubo compromisos, otra vez, en mejorar la calidad, variedad y cantidad de alimentos para lo que se constituyó una comisión”, dice otro párrafo del texto. Aunque entre las organizaciones sociales sostienen que las soluciones llevarán un tiempo. Por lo que decidieron “reanudar el plan de lucha” que habían puesto en suspenso en medio de las negociaciones con el Gobierno. Hoy las organizaciones sociales volverán a la calle con una gran movilización que desembocará en Plaza de Mayo, bajo las consignas de “basta de ajuste”, “fuera el FMI” y “libertad a Copello y Chorolque presos por luchar en Jujuy”.

"Queremos que los programas sociales de trabajo se universalicen y que haya un incremento", sostuvo el dirigente social, Juan Ignacio Aldaya, referente de la Coordinadora por el Cambio Social, uno de los frentes que integran Unidad Piquetera. "Después de la (cuarentena por la) pandemia había bajada la cantidad de gente que iba a los comedores, pero con esta inflación empezó a crecer de nuevo la demanda de alimentos", graficó Aldaya. "Mientras el Gobierno no resuelva el problema del trabajo y de los alimentos, el conflicto va a continuar", afirmó.

Las columnas de Unidad Piquetera comenzarán a concentrase hoy a las diez de la mañana en Venezuela y 9 de Julio. Luego pasarán frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social y continuarán la marcha hasta Plaza de Mayo, hasta donde las diferentes columnas ingresarán por Avenida de Mayo y Diagonal Norte.