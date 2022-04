Diego Dalmau Pereyra tomó recaudos para no repetir las corridas del 31 de marzo en La Plata. Esa vez, tras declarar ante el juez federal Ernesto Kreplak se topó con un grupo de periodistas, respondió corto, huyó y se perdió en el laberinto de calles. Hoy antes de llegar al Congreso, organizó un operativo de entrada y salida para esquivar todo tipo de cámaras. Cuando el terminó de hablar ante la Comisión Bicameral de Inteligencia salió escondido por una puerta de la calle Solís. Tenía la cara cubierta con barbijo y lentes oscuros. Un taxi lo esperó sobre la calle con el motor encendido, el exdirector operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia subió y raudamente partió.

Tercero en la estructura de la AFI del gobierno de Mauricio Macri, Dalmau Pereyra presentó un escrito ante los integrantes de la Bicameral de Inteligencia en el que confirmó lo que había dicho en La Plata: que él coordinó la instalación de cámaras para la reunión de exfuncionarios macristas, empresarios y exespías de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia durante la cual se planificó la detención del líder de la Uocra seccional La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina. Como en aquella ocasión, también dijo que lo hizo por orden de la cúpula de la central de inteligencia dirigida por Gustavo Arribas. El escrito es el mismo que había presentado ante Kreplak. En este caso, no aceptó otras preguntas. Y cuando los integrantes de la Bicameral presidida por Leopoldo Moreau intentaron saber sobre el espionaje en el Hospital Posadas, dijo que no quería responder antes hacerlo en la Justicia.



¿Qué dice el escrito que presentó? “En junio de 2017” --sostuvo-- “me es retransmitida la orden del Director General de la agencia, Gustavo Arribas, de concurrir y supervisar la filmación de una reunión a llevarse a cabo en la sede principal del Banco Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires". Y agregó: “El objetivo era comenzar a tratar de manera conjunta las denuncias de extorsión y amenazas que presuntamente realizaba el señor Medina sobre el empresariado de la construcción de La Plata". También dijo que “los dispositivos, no eran de carácter encubierto, sino que estaban claramente a la vista, instalados en una especie de sobre cielo raso decorativo que había en el lugar. Al día siguiente de la reunión, el material fue retirado por el personal de la Dirección de Operaciones Electrónicas, con la supervisión de quien suscribe".

La semana próxima, la Bicameral espera al exjefe de la Dirección de Delitos Económico Financieros Fernando Di Pasquale y a la exespía Mercedes Funes Silva. Di Pasquale es uno de los exespías que visitó a los jueces Luis Carzoglio y Gabriel Vitale para pedir la detención de Hugo y Pablo Moyano. Funes Silva, porque el exagente Jorge "Turco" Sáez dijo que ella formó parte del grupo de infiltrados en el Hospital Posadas.