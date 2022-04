El ex juez de la Cámara de Apelaciones de Catamarca, Juan Pablo Morales, desistió de apelar en la causa que lo mantiene como imputado por el delito de “cohecho pasivo agravado” junto a su par Raúl Da Prá.

La decisión fue tomada el miércoles, en la misma semana que se conoció el pedido de prisión preventiva solicitado Fiscalía Federal de Tucumán, en la causa que lo investiga, además, como partícipe de una banda narco. Morales intentaría una nueva estrategia defensiva.

El 29 de junio de 2020, un video de 3 minutos fue enviado a los e-mails y celulares de todos los legisladores y miembros de la Justicia. En él se podía observar y escuchar cómo Morales y Da Prá arreglaban con un abogado (del que nunca quisieron dar su nombre o denunciar) revocar la prisión preventiva del reo Edgardo Jiménez por un monto de 820 mil pesos. Las imágenes mostraron como cada uno recibió su parte en billetes de alta denominación.

Ante el escándalo, la justicia ordinaria inició una pesquisa de oficio que recayó en la fiscalía de Delitos Contra la Administración Pública, a cargo de Facundo Barros Jorrat. El fiscal solicitó inmediatamente la investigación jurisdiccional, pero el entonces Juez de Garantías, Porfirio Acuña se la negó por lo que no pudo avanzar en la investigación del hecho.

Paralelamente se inició una investigación administrativa que llevó adelante el Tribunal de Enjuiciamiento y que determinó, el 14 de agosto de 2020, la concreción de un Jury para los magistrados, quienes fueron suspendidos de sus cargos.

15 días más tarde Da Prá y Morales decidieron renunciar y de esta manera evitaron el Jury. Sin su envestidura de magistrados, desde el Ministerio Público Fiscal, Barros Jorrat pudo avanzar y los imputó, pero ambos apelaron la medida.

Un año y medio después, la Cámara de Apelaciones y con jueces subrogantes (por el faltante de los acusados) fijó fecha para la audiencia el 20 de abril. Sin dar argumentos, Morales, quien se había declarado públicamente injustamente imputado, decidió desistir de la apelación.

No obstante, y en diálogo con Catamarca/12, el abogado de Da Prá, Víctor García contó que hasta el momento no se había comunicado con su defendido por lo que no podía dar respuestas sobre si él también desistiría o no.

El video

El 13 de julio de 2020, los ex magistrados imputados, radicaron una denuncia contra autores desconocidos asegurando que el video era apócrifo. Con esta denuncia y una pericia que ellos hicieron pretendían determinar que el video no podía servir como prueba porque había sido editado y manipulado.

Fue el fiscal Ezequiel Walther quien, a pedido de ellos y sin más preguntas, solicitó que el video fuera peritado por Gendarmería Nacional. De esta manera, se le dió otra jerarquía a pericia de parte que Morales y Da Prá tenían . El resultado de ésta pericia, se conoció en septiembre del año pasado y arrojó que hubo “manipulación y edición”, tal como se podía ver en video, pero también que no existía sobre montaje, es decir que no tenía insertadas otras imágenes y que el audio correspondía con las escenas que se mostraron.

Con esa pericia en mano, los ex magistrados decidieron hablar públicamente y dar por sentada su supuesta inocencia a través de la prensa pero mencionando solamente la parte de la manipulación y edición.

Nueva estrategia

Fuentes consultadas por Catamarca/12 señalaron que el negarse a la audiencia de apelación tendría dos motivos aparentes; el primero evitar mayor escarnio público teniendo en cuenta la posterior imputación del ex magistrado por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de miembros” y el reciente pedido de prisión preventiva que se conoció el lunes de esta semana en el marco de esta causa. Por otro, que Morales ya tendría preparada otra estrategia defensiva con nuevos testimonios y una historia diferente.

En tanto, en el caso de que Da Prá no desista, la audiencia se realizará el día 20 como estaba fijada. Caso contrario, el fiscal Barros Jorrat quedará habilitado para tomarles, finalmente, declaración indagatoria a Morales, Da Prá y Jimenez, quien sería el preso que pagó la coima para que le revoquen su prisión preventiva.

Narcotráfico

Morales, fue acusado junto a 9 personas más por conformar una banda de venta de estupefacientes interjuridisccional en noviembre del año pasado. En la causa, interviene la Procuraduría de la Narcocriminalidad (Procunar) quien junto a los fiscales Federales catamarqueños debieron solicitar el apartamiento del Juez Federal Miguel Ángel Contreras, a quien acusararon de no ser imparcial y querer beneficiarlo.

La fiscalía de la Cámara de Apelaciones de Tucumán, coincidió con el pedido y agregó que el beneficio dado por Contreras a Morales fue arbitrario y algunos de los procesos de la causas fueron de una gravedad institucional insoslayable. Además, dijo que Morales, en libertad interfería en el proceso visitando a sus consortes imputados en la Cárcel. Por esta razón pidió su prisión preventiva.

