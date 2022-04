Una cosa es muy conocida en Santa Fe: el peronismo tiene que crecer para algún lado y a la vez debilitar a los demás armando un nuevo escenario de tercios -como en 2019- para tener alguna chance el año que viene. Las dos cosas requieren de operaciones sumamente complejas, más aún cuando ni siquiera está garantizada la propia unidad interna. Pocos son los que confían en que el socialismo no terminará dentro del frente de frentes con los sapos que haya que digerir y sean del tamaño que sean. Por el momento los signos de independencia y perfil propios están más que nada destinados a elevar el precio de su ingreso a esa coalición. A tal punto que no son pocos los peronistas que ven con más chances un hilo de candidaturas propias del PRO puro con Miguel Del Sel a la cabeza que el supuesto armado de identidad totalmente PS.

Sin embargo, otros sectores del peronismo calculan que si el gobernador Omar Perotti encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales y gana la categoría, un virtual gobernador del frente de frentes repartiría los 22 restantes entre los suyos relegando al socialismo a pocos escaños. "Si ven eso, van a ir solos. Les conviene porque van a tener más diputados propios", dijo un experimentado dirigente del PJ. Y agregó que el socialismo tiene 12 años de gestión en la provincia y eso "no lo regala nadie". Significa que querrán armar también mirando al futuro más lejano.

Por el momento, el ex presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe Eduardo Di Pollina se enojó con la actual conducción del PS que incluye en sus decisiones a la ex ministra de Educación Claudia Balagué. “Nos hacen la interna de la interna” se quejó el titular de la línea Bases que pretende llevar el espacio más cerca del peronismo. En el entorno de Di Pollina aseguran que en un congreso en Buenos Aires “les pedimos que se definan y no lo hicieron con lo cual entendemos que están pensando seriamente en terminar en una alianza con Juntos por el Cambio. Ahí no nos van a encontrar a nosotros”, aseguraron.

A tal punto llega la ansiedad peronista por sumar que después de una nota radial con Juan Monteverde de Ciudad Futura, en la que se tocó tangencialmente el tema de las alianzas para 2023, surgió inmediatamente el rumor de una fórmula: Leandro Busatto-Caren Tepp. Uno diputado provincial del PJ ya lanzado como precandidato a gobernador por La Corriente que orienta Agustín Rossi, y la otra concejala en Rosario de Ciudad Futura.

Juan Monteverde, concejal de Ciudad Futura.

“Las cosas no van a funcionar de esta manera”, dijo a este diario una fuente de Ciudad Futura. Desde esa fuerza política sí están convencidos de que “ante el avance de la ultraderecha y el avance de este frente de frentes como un hecho, hay que dejar de lado las pequeñas diferencias y armar una herramienta política del siglo XXI y no intentar esquemas viejos que no estén de cara a la sociedad”. Pero es con el peronismo.

Aseguran que están hablando con todos los sectores del PJ, del progresismo porque ven “con mucha preocupación” la conformación del frente de frentes que “para nosotros ya es un hecho”, dijeron. Y también ven que el socialismo va a estar adentro “porque no son los que deciden”. Aseguran que si (Pablo) Javkin y (María Eugenia) Schmuck ya tienen la decisión tomada al socialismo no le va a quedar otra cosa que aceptar. Peleará las condiciones para estar adentro, pero no va a ir por otro camino.

En Ciudad Futura trabajan con la hipótesis de que habrá para las próximas elecciones un gran polo de centroderecha que tendrá su versión más progresista en Javkin y su versión más extrema en Maximiliano Pullaro y el negacionista Gabriel Chumpitaz, etc. En ese marco es que creen que en Rosario y en Santa Fe hay que construir una cosa nueva y la discusión “no puede ser si nos sumamos o no al Frente de Todos. Creemos que el Frente de Todos tiene un límite y que particularmente en Santa Fe no ha funcionado. Tenemos que crear algo mucho más amplio, con más protagonismo de los movimientos sociales, los feminismos, el ambientalismo; lo que hoy tiene un dinamismo y no la política tradicional”, aseguraron.

Insisten en que hablan con todos los sectores del peronismo “pero no en plan rosca” sino llevando la preocupación de que hay que armar algo distinto en Santa Fe. “Obviamente, los que tienen mayor responsabilidad son los que hoy tienen lugares de decisión”, aseguran desde Ciudad Futura.

Por su lado los peronistas coinciden en que necesitan a Marcelo Lewandowski como candidato a intendente de Rosario para juntar los votos del sur. "Es el único que puede lograrlo", sostienen mientras que el senador nacional le esquiva a las definiciones y espera un momento mejor porque juega holgado ahora y hacia el futuro también. Y en su cercanía se preguntan ¿por qué no directamente candidato a gobernador?

Obvio que la inseguridad es el principal problema del gobierno de Perotti y esto se siente principalmente en las dos grandes ciudades. En el resto de la provincia "el gobernador tiene una gravitación enorme en el panorama político", dicen quienes justifican el amplio recorrido territorial que llevan adelante el diputado nacional Roberto Mirabella y la ministra Celia Arena.

El diputado Marcos Cleri es una figura ineludible en el armado y cerca de él creen que el peronismo debe repetir el esquema de unidad que le dio resultados en 2019. Se habla siempre de una estrategia común para la que sería necesario, es obvio, deponer los cálculos personalistas. "Hay compañeros que quieren que todo gire alrededor de ellos y eso no nos lleva a ningún lado", repiten en los conciliábulos.