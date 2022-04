En una nueva muestra de sus posiciones ultraconservadoras e individualistas, el diputado nacional Javier Milei apuntó contra la educación pública y propuso reformar el Ministerio que dirige Jaime Perczyk. Pero no solo eso, sino que también calificó a las universidades públicas como "centros de adoctrinamiento".

"¿Vos tendrías un ministerio que no tiene escuelas?", planteó, dubitativo, el economista en una entrevista con La Nación+, al tiempo que aseguró que en caso de llegar a ser presidente, no tendría un funcionario para ese puesto. Al ser consultado sobre si cerraría la cartera educativa, el referente neoliberal sostuvo que "le daría otro formato", aunque no esbozó ningún plan.

Los entrevistadores de Milei le señalaron que del Ministerio de Educación de la Nación dependen, por caso, las universidades públicas, a lo que Milei acusó a los 55 casas nacionales de estudio -a las que concurren decenas de miles de estudiantes por día- de ser "centros de adoctrinamiento".

Desde 1854 a 2022, sólo tres años en la Argentina no hubo Ministerio de Educación. Fue durante la dictadura de Juan Carlos Onganía entre 1966 y 1969. Los gobiernos de corte liberal con los que Milei tiene afinidad tuvieron esa cartera. Juan Domingo Perón en 1949 lo separó de Justicia y le dio jerarquía individual.