Las organizaciones sociales advirtieron faltante de algunos productos básicos en las góndolas de La Rioja y que los precios aumentan en las fechas en las cuales se acreditan las tarjetas sociales. La situación fue informada en las últimas horas y pone en evidencia un problema que lleva varias semanas, no solamente en La Rioja sino en diferentes provincias del país.



“Los compañeros están reportando faltantes de aceite y azúcar en Capital y Chilecito. En Chamical se suma la menor oferta de harina en las últimas 3 semanas”, informaron desde la agrupación social SOMOS a La Rioja/12.

En ese sentido, destacaron que también están observando problemas de aumentos de precios al momento de la habilitación de la Tarjeta Alimentar o la tarjeta PAR (Plan Alimentario Riojano), además de los ya conocidos inconvenientes con Precios cuidados.

“Los productos aumentan sus precios en el momento que se acreditan las tarjetas sociales nacionales y la provincial. Unos días después esos mismos productos aparecen con precios más baratos”, agregaron ante la consulta periodística.

“El tema es que la gente está comprando cada vez menos con los montos de las tarjetas sociales, porque no están los productos que deben estar en góndola o no aparecen a precios razonables. Parece una especulación de los supermercadistas”, puntualizaron.

Consultados por La Rioja/12, desde el ministerio de Desarrollo social de la Provincia aseguraron que por el momento no tuvieron ningún tipo de reclamo formal por este tema y que no detectaron esos inconvenientes, aunque siguen controlando como todos los meses la evolución de precios.

"La tarjeta alimentar se acredita el tercer viernes de cada mes y la PAR los días 25, casi al mismo tiempo se acreditan las dos. Es por ello que para esa fecha tenemos un equipo que trabaja coordinadamente con Comercio Interior, visitando y controlando los súper para que no haya intereses o remarcación de precios. No hemos detectado ese problema y no tenemos ningún reclamo formal por este tema", agregaron.

La organización social SOMOS es conducida a nivel nacional por Daniel Menéndez y en la provincia su referente es Martín Illánez. Esta misma agrupación está trabajando en la junta de firmas en las puertas de los supermercados para exigir la aplicación de la ley nacional de abastecimiento y la ley de góndolas en Chilecito, Chamical, Villa Unión, Chepes y Capital.