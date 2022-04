Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que un ladrón asaltó el negocio de Ricardo Schwartzman, padre del tenista Diego Schwartzman, este domingo por la tarde en el barrio de Palermo.

El padre del tenista relató en declaraciones a radio Rivadavia que cerca de la una del mediodía del domingo un hombre entró al negocio e inmediatamente le pidió plata de la caja. Sin embargo, como recién había abierto el local, el comerciante no tenía efectivo.

“Vino atrás del mostrador, me apretó, dijo que me iba a cortar toda la cara y me lanzó amenazas feas”, rememoró el padre del deportista y estimó que toda la escena duró cerca de 15 minutos. El hombre, que amenazó a Schwartzman con una trincheta, consiguió llevarse plata, un celular y un parlante.

Sin embargo, el delincuente permaneció mucho tiempo dentro del local y un vecino se percató de lo que ocurría. Le notificó lo que ocurría a la Policía de la Ciudad y posteriormente el ladrón fue detenido a una cuadra y media del negocio. Según aseguró el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'alessandro, el ladrón ya se encuentra a disposición de la Justicia.

Más detalles en el video.