Una mujer de 36 años fue hallada muerta este lunes en el yacuzzi de una habitación del Hotel Plaza Real de Rosario. El cuerpo -que fue hallado por los empleados del hotel- estaba ensangrentado y los investigadores presumen que la víctima falleció 36 horas antes de ser encontrada. En tanto, el fiscal a cargo de la causa, Adrián Spelta, dijo que se intenta dar con el parador del hombre que se hospedó con la víctima.

La mujer había llegado el miércoles junto a su pareja y ambos pagaron en efectivo la habitación 801 del hotel ubicado en Santa Fe entre Presidente Roca y España, en el centro de Rosario. Los dos huéspedes debían retirarse este lunes a las 10 de la mañana. Pasado ese horario, comenzaron a llamar pero no obtenían respuestas. Cuando los investigadores encontraron el cadáver primero creyeron que se trataba de un hombre. “Estamos hablando de una mujer. En un primer momento creímos que era un hombre ya que no tenía el rostro visible, estaba boca abajo y no podíamos determinar la identidad”, explicó el fiscal en conferencia de prensa este lunes.

El fiscal Spelta agregó que del hombre lo que se sabe hasta ahora es la identidad que registró en el hotel y detalló que la pareja era oriunda de la ciudad de Buenos Aires. "No sabemos cuando ni como se retiró el hombre del lugar", indicó. En ese sentido, el funcionario del Ministerio Público Fiscal pidió la búsqueda de los registros de patentes en el peaje de General Lagos sobre la Autopista Rosario-Buenos Aires y también en las cámaras de videovigilancia de Rosario que pueden identificar dominios. Por otra parte, señaló que secuestraron los videos grabados dentro del hotel para recabar mayor información sobre el caso.