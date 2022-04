Central viaja a Lanús con objetivos de mínima: ganar después de cinco partidos. La urgencia persigue al equipo pero también a Leandro Somoza, el nuevo entrenador. Para eso, el canaya recupera hoy a Marco Ruben y Marcelo Benítez, al tiempo que en defensa reaparece Facundo Almada. El granate también está lejos de la pelea y prioriza Copa Sudamericana, aunque hoy espera al canaya con mayoría de titulares. Emiliano Vecchio, por su mal condición física, ni siquiera estará en el banco de suplentes.

Lanús y Central son dos los peores equipos de la zona. El granate está último con siete puntos; el canaya penúltimo con ocho. El partido no pone en juego puntos relevantes en el torneo pero para Central influirán en las decisiones que se tomen en Arroyito en las próximas semanas. Porque el equipo necesita recuperar el andar ganador para así iniciar Copa Argentina el mes que viene, con mejores expectativas, y Somoza a su vez busca victorias que le den credibilidad a su trabajo frente al plantel.

El entrendor auriazul se puso firme con Vecchio y tomó la decisión de no hacer ninguna concesión con el diez. Hoy ante Lanús el volante iba a tener la oportunidad de regresar al equipo. Pero no cumplió con la rutina de entrenamientos que le planificó el cuerpo técnico por diez días y no solo que hoy no estará en el banco de suplentes sino que Vecchio deberá jugar en reserva para demostrar su condición física antes de ser considerado por el entrenador, posiblemente el viernes ante Independiente.

Somoza está obligado a hacer cambios por lo mal que juega Central pero no hay sorpresas en cuanto a los nombres elegidos. Acude para esta tarde a jugadores que ya habían sido considerados por Cristian González. Así, en defensa aparecerá Almada, desplazado del equipo con la llegada del nuevo técnico. La vuelta del zaguero central se producirá debido a que se le hizo insostenible a Somoza la continuidad de Cristian Báez, responsable en el gol de Aldosivi el pasado viernes. El paraguayo ya había sido responsable de uno de los goles de Tigre en la caída del canaya en Victoria.

En el mediocampo volverá Benítez, ya recuperado de un esguince de rodilla, en reemplazo de Gino Infantino. Y en ataque estará el regreso esperado de Ruben por Lucas Gamba, dado que Somoza optó por darle continuidad en el once inicial a Alejo Véliz.

Lanús: Monetti; Di Plácido, Matías Pérez, Braghieri, González; Facundo Pérez, Pasquini, Aguirre, Acosta; Sand, López. DT: Jorge Almirón.

Central: Servio; Martínez, Komar, Almada, Blanco; Montoya, Ojeda, Benítez; Ferreyra; Véliz, Ruben. DT: Leandro Somoza.

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Lanús

Hora: 19

TV: Fox Sports Premium