Spider-Man: No Way Home (titulada Spider-Man: Sin camino a casa) continúa batiendo records. Al éxito taquillero y la gran repercusión en distintos rincones del planeta, se sumó una particular distinción: un hombre de Estados Unidos se adjudicó un récord Guiness por ver el largometraje casi 300 veces en el cine.

Se trata de Ramiro Alanis, un joven residente de Florida y fanático de las producciones de Marvel. En 2019, ya había ingresado al Libro Guinness de los Récords Mundiales por “la mayor cantidad de producciones cinematográficas a las que asistió a una misma película” para Avengers: Endgame, con 191 visitas. Pero, ahora, superó su propia marca.

A dos años de aquel particular mérito, Alanis nuevamente consiguió alzarse con el récord mundial de “visualizaciones” puesto que asistió al cine a ver Spider-Man: No Way Home un total de 292 veces, desde el 16 de diciembre de 2021 al 15 de marzo de 2022.

De acuerdo al testimonio del joven, gastó en total unos 3.400 dólares en entradas de cine durante los tres meses que tardó en batir el récord.



Además, considerando que la popular cinta del Hombre Araña dura 2 horas y 28 minutos, Ramiro pasó un tiempo de 720 horas (o 30 días) en las salas de cine. “Si alguien intenta romper mi récord nuevamente, quiero que lo piensen dos veces antes de intentarlo”, comentó el joven.

El Libro Guinness de los Récords Mundiales detalló que Alanis decidió intentar superar su marca en honor a su abuela, Juany, quien falleció en 2019. “Ella era mi seguidora número uno y quiero seguir siendo el poseedor del récord”, confesó.

Las condiciones del récord dictan que "la película debe verse independientemente de cualquier otra actividad", por lo que el joven fanático no pudo descansar, usar su teléfono o incluso ir al baño mientras veía la cinta.

Gracias a Alanis y otros espectadores, Spider-Man: No Way Home ha recaudado más de 1.000 millones de dólares en ventas mundiales.