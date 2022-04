La sarcoptosis, una enfermedad cutánea similar a la sarna, se ha contagiado rápidamente entre la población de la comuna haitiana de Kenscoff, una zona rural y mísera ubicada al sur de Puerto Príncipe.



En la localidad de Koto, en la comuna de Kenscoff, todo el mundo se rasca en la espalda, el estómago, la cabeza, en las piernas, en especial por la noche, cuando suele aumentar la comezón de esta enfermedad curable, que llevó al Ministerio de Salud a emitir una alerta a la población el pasado jueves.



Las personas afectadas se cuentan a decenas a lo largo de los 12 kilómetros de la carretera de montaña que une la capital con Kenscoff, y en sus cuerpos se ven grandes manchas blancas, granos, lesiones cutáneas y heridas.



"Ya lo tuve. Toda la gente del pueblo se ha contagiado. Tanto los adultos como los niños están afectados. Lo tenía por todo el cuerpo", dijo a la prensa un hombre llamado Mikerline, quien estuvo infectado con la enfermedad durante varios días.



Familias enteras se han contagiado en las últimas semanas por el parásito que causa la sarcoptosis, incluyendo muchos niños, pero muy pocos han ido al médico, por falta de medios, y algunos incluso han recurrido a remedios caseros.



"Vamos al hospital, pero no encontramos buenos resultados. Vamos allá para recibir alguna medicación, pero no encontramos ningún resultado", se lamentó Therese Joseph.



El profesor de escuela y periodista Dorvil Francillon dijo que la enfermedad "es una epidemia" porque se ha extendido por varias localidades. "Inicialmente surgió en la localidad de Koto, no muy lejos del río Grey. Luego se trasladó a la zona de Robin. El prurigo lumbar también está causando estragos en la zona de Dumisseau", afirmó.



El Ministerio de Salud animó a la población a aplicar medidas preventivas como evitar el contacto directo con una persona infectada, hervir la ropa de cama, desinfectar sábanas, almohadas y toallas, ventilar los espacios, bañarse con agua limpia y evitar rascarse la piel a pesar de la intensa picazón.



El mismo día de la publicación del comunicado las autoridades sanitarias anunciaron que habían desplegado un equipo multidisciplinario para contener el brote de sarcoptosis en la zona de Kenscoff.



"Este despliegue forma parte de las actividades de investigación y respuesta realizadas por el Ministerio de Sanidad contra la sarcoptosis comunitaria en las zonas rurales del departamento del Oeste", reza el comunicado en su página de Facebook.