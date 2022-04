El papa Francisco suspendió todas las actividades previstas para este viernes, entre ellas la reunión con el canciller argentino Santiago Cafiero.



Jorge García Cuerva, miembro de la Congregación de Obispos del Vaticano, explicó que a Jorge Bergoglio, de 85 años, todavía "lo aquejan los dolores en su rodilla derecha por los que fue sometido a distintos controles médicos".

Tras conocerse la noticia, Cafiero le hizo llegar a Francisco sus deseos de una “pronta recuperación” y, según expresaron desde su entorno, “espera verlo cuando su salud lo permita”.

No es la primera vez que Francisco cancela sus actividades en las últimas semanas. El domingo, durante la bendición Urbi et Orbi, que encabezó en Plaza San Pedro ante más de 100.000 fieles, no pudo terminar de leer su mensaje de pie, debió sentarse y continuar desde ahí.

El sábado anterior, el dolor en la rodilla también le impidió al jefe del Estado del Vaticano realizar la ceremonia de la Vigilia Pascual en la basílica de San Pedro. Solamente leyó la homilía, bautizó a un grupo de personas y siguió la misa sentado en un sillón.

Un día antes, el Viernes Santo, el Papa tampoco se pudo postrar en el suelo durante la celebración de la Pasión de Cristo.

Según trascendió, el canciller argentino fue informado de la suspensión del encuentro cuando estaba viajando en tren desde Venecia a Roma, en la tarde del jueves.

De todos modos, Cafiero tiene previstas reuniones con el canciller italiano Luigi Di Maio, con empresarios de la Confindustria y con funcionarios de la FAO, con quienes debatirá la crisis de seguridad alimentaria global debido a los efectos de la guerra en Ucrania.