Tras seís días de escape, Javier Broy, acusado de un doble femicidio a las hermanas Pamela y Ramona Gorosito y que también intentó matar a la madre de las jóvenes, Graciela Segundo, fue detenido en Apolinario Saravia.

Este pueblo del departamento Anta, en la provincia de Salta, dista poco más de 120 kilómetros (dependiendo la ruta que se tome) del pueblo de Yuto, en Jujuy, escenario de estos crímenes, el cual se encuentra muy cerca del límite entre ambas provincias. De hecho, son zonas que tienen diversas conexiones por caminos vecinales.

Precisamente, integrantes del equipo de buscadores, contaron que Broy hizo este recorrido a pie, caminando más de cien kilómetros (en línea recta) para llegar a Apolinario Saravia por caminos internos en el monte, ya que es un conocedor de estos lugares.

Broy era buscado desde la noche del 15 de este mes, que fue Viernes Santo, cuando golpeó a su ex pareja, Pamela Gorosito, a quien se le apareció empuñando un cuchillo y con una escopeta. En un primer momento trascendió que disparó sobre ella, pero todavía no se conoció el informe de las autopsias. Luego, cuando escapaba de la casa, el agresor se cruzó en el camino con Ramona Gorosito, hermana mayor de Pamela, a la que mató a tiros. Siguiendo por ese camino, pero metros más atrás, Broy se topó con su ex suegra, y, según el relato de esta mujer, el hombre la amenazó, hizo un amague de usar el arma pero estaba descargada, entonces la golpeó y la dejó desmayada.

Esa misma noche se libró la orden de captura del asesino y se montó un operativo de búsqueda. Anoche, pasadas las 22.30, lo encontraron y detuvieron en Apolinario Saravia.

Según trascendió, el asesino se habría presentado en la casa de familiares de esta zona y estas personas dieron aviso a las autoridades.

Anoche no se brindaron más datos de la detención. En cambio, durante estos últimos días se conocieron detalles de la búsqueda y, efectivos que participaban de esta labor, señalaban que por los rastros que habían encontrado el asesino debía estar por la zona.

Tras la detención, efectivos de la Brigada de Investigaciones de Jujuy iniciaron las actuaciones para el traslado del asesino a Jujuy. Anoche esperaban un exhorto que será requerido por el fiscal Regional José Blanco a la jueza Liliana Pellegrini.

El jefe de la Policía de la provincia de Jujuy, Herbas Mejías, calmó las expectativas de la opinión pública jujeña conmocionada por las características de los crímenes del viernes último: "No lo van a traer para acá todavía porque tienen que hacer trámites judiciales”, explicó.

El pasado miércoles se pudo saber que en los operativos realizados en la zona de Vinalito habían encontrado en un lugar abandonado elementos que el sujeto habría utilizado. También las zonas rurales de Yuto y El Talar eran fuertemente rastrilladas.

Participaron de estos operativos más de 300 efectivos policiales, entre personal de Infantería, Caballería, CEOP (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales), Seguridad Vial, Narcotráfico y las distintas Brigadas de Investigaciones.

La causa por el doble femicidio y el ataque a la madre de las víctimas fatales se investiga en la justicia jujeña caratulada como “femicidio, homicidio simple y lesiones”.

El asesino tenía denuncias de violencia de género, pero, según denuncian familiares de las víctimas (y lo demuestra el resultado fatal), no fueron tramitadas.