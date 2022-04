El conflicto por las exploraciones del proyecto MARA (Alumbrera-Agua Rica) tuvo una nueva escalada ayer a raíz de la denuncia de la Asamblea El Algarrobo sobre la intención de la minera de instalar una escombrera en la cuenca alta del río Choya, en Andalgalá.



“MARA PRETENDE INSTALAR UNA ESCOMBRERA EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHOYA!!!”, expresaron en un comunicado.

Desde la Asamblea aseguraron que tuvieron acceso al proyecto de Exploración Avanzada en el Sector Campo Grande (cuenca alta del Río Choya). “Una vez más, lo que perciben los pueblos, luego es comprobado por la información que sistemáticamente el Estado oculta. En las páginas 3.395 y 3.396 de la Adenda al IIA Etapa de Exploración Avanzada en el Sector Campo Grande (cuenca alta del Río Choya) se indica claramente que la intención de la empresa Mara-Agua Rica es la de instalar una escombrera en la cuenca alta del río choya”, aseguraron.

Desde hace un mes vecinas y vecinos de Choya reclaman que los movimientos de tierra en la cuenca alta del río ha afectado la calidad del agua potable.

En este sentido criticaron: “Los funcionarios del gobierno han negado tener conocimiento y representantes de la empresa aseguraron que no se afectó el río”.

En tanto el ministro de Minería, Marcelo Murúa, afirmó a Catamarca/12 que los movimientos de tierra que está realizando la minera “son estudios geotécnicos. Pero no quiere decir que se vaya a dejar poner una escombrera ahí. Eso necesita otras condiciones y estudios, no solo geotécnico. Yo creo que por la composición del mineral no será posible ni se aprobará. De acuerdo a lo que dicen los técnicos nuestros”, aseguró.

En este sentido Murúa fue contundente: “La empresa puede querer hacer lo que quiera pero eso no está aprobado. Ni va a estarlo”.

En tanto el gobernador Raúl Jalil volvió a anunciar esta semana una visita a la zona: “Conozco el proyecto, no conozco el lugar, así que voy a ir a conocer el lugar”, dijo Jalil y afirmó que el viaje que había programado a Andalgalá lo realizará finalmente en la primera quincena de mayo.

Acuerdo de Escazú

El Concejo Deliberante de Andalgalá aprobó ayer la adhesión al Acuerdo Regional de Escazú. El acuerdo establecido en 2018 es un tratado internacional firmado por 25 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente.

Tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la Justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible."

La Argentina ratificó el acuerdo en 2020. Desde Andalgalá afirmaron que es uno de los primeros municipios del país en adherir.