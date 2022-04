Página/12 en Israel

Desde Jerusalén

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se reunió este domingo en Jerusalén con su par de Israel, Oded Forer, para avanzar en un plan estratégico entre ambos países para el uso sustentable del agua, la biotecnología y la certificación de alimentos. La reunión se llevó a cabo un día después de que en Buenos Aires se realizara un "tractorazo" de un sector del campo ligado al PRO. En Tel Aviv, de regreso de su encuentro bilateral, Domínguez respondió algunas preguntas sobre la situación de la protesta del fin de semana y, aunque no lo dijo con estas palabras, dio a entender que los reclamos no están justificados y que no hubo, para el Gobierno, cambios en la situación. "No veo que sea de mi ámbito lo que reclaman. Desde que asumí hemos trabajado en diálogo con las entidades. Si hay un reclamo productivo lo tomamos pero en esta ocasión no lo desciframos", señaló.

Domínguez habló con los medios en un salón del Hotel Dan. Es uno de los funcionarios más buscados de la larga comitiva que encabeza el ministro de Interior, Wado de Pedro, dadas las protestas de productores del sábado en Buenos Aires. Ante una consulta de Página/12, sobre la visibilidad de dirigentes del PRO en esa marcha, sólo contestó y sonrió: "Cuando tu adversario se equivoca no lo distraigas".

Medía sus palabras. Sostuvo que no le corresponde opinar sobre las motivaciones del sector del campo que se opone a las medidas aún antes de conocerlas y reiteró que, de todas formas, ningún "productor" se vería afectado por una eventual ley sobre las "rentas inesperadas" porque, por lo que se sabe hasta ahora, que son sólo los lineamientos principales, alcanzaría a quienes tengan ganancias superiores a los mil millones de pesos. "No hay ningún productor que llegue a esa cifra", aseguró.

Por otro lado, convalidó la posibilidad de intervención del Estado ante la situación provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania. "La humanidad está en un momento muy serio. No se visualizan reacciones lógicas. Toda crisis implica que el Estado sea garante del bien común. A nadie le gusta pagar un impuesto pero el Estado tiene que garantizar el desarrollo justo y equilibrado", señaló Domínguez. Y resaltó que en su gestión siempre hay diálogo con los productores y que su principal preocupación es que el país siga creciendo".

De sus palabras se desprende que no habrá llamado a la mesa de Enlace post tractorazo. Al menos, no para hablar de esta protesta. "El diálogo es un proceso permanente", insistió.

El Plan Nacional de Riego Sustentable

Respecto de la reunión con su par israelí, el ministro presentó el Plan Nacional de Riego Sustentable con el que se busca aumentar la producción, generar más valor agregado, expandir las exportaciones, mejorar rindes y optimizar el aprovechamiento hídrico.

"En Argentina hay alrededor de 2 millones de hectáreas bajo riego, que producen el 13% del producto agrícola del país. Tenemos un gran potencial de mejora ya que sólo el 5% de la superficie cultivada está bajo riego”, señaló Domínguez, muy contento con el resultado de este encuentro del que también participó la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen.

Domínguez también destacó la importancia del acuerdo que le permitirá a nuestro país exportar, libre de aranceles, unas 30 mil toneladas anuales de la carne vacuna fresca o refrigerada a Israel. Afirmó que se trata de “un mecanismo de estabilidad para el comercio bilateral” que “brindará previsibilidad a los productores y la industria en un mercado estratégico para nuestras exportaciones de carne”.

Fueron por el agua

La agenda de la delegación argentina en Israel avanzará el lunes con cuestiones vinculadas al manejo del agua. La comitiva que integran los ministros Wado de Pedro, Domínguez y Daniel Filmus, junto con gobernadoras, gobernadores y representantes de 10 provincias recorrerá la planta israelí de filtración de agua de Eshkol perteneciente a Mekorot, la compañía nacional y la principal agencia del país para la gestión del agua. También irán al proyecto "Menashe", de canales para captar las aguas de crecidas en cuatro ríos y que luego es inyectada en el acuífero para agricultura.

Los gobernadores que integran la comitiva son: Raúl Jalil, de Catamarca; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Río Negro, Arabela Carreras; de San Juan, Sergio Uñac; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner. A estos mandatarios y funcionarios se suman Adolfo Scaglioni, ministro de Agua y Energía de La Rioja; representantes de Santiago del Estero, y senadores nacionales y equipos técnicos.

El domingo por la tarde los funcionarios estuvieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, para mantener reuniones con el director de la División Político - Estratégica, Aron Bar; con el embajador y vicedirector para América Latina en la cancillería israelí, Jonathan Peled y con el presidente de la Federación de los Gobiernos Locales en Israel, Haim Bibas.