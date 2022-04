Rusia advirtió sobre el peligro "real" de una Tercera Guerra Mundial

Rusia continuará las negociaciones de paz con Ucrania, aseguró el lunes el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, pero acusó a Kiev de "aparentar" que las lleva a cabo, y advirtió del peligro "real" de una Tercera Guerra Mundial.



"La buena voluntad tiene límites. Y si no es recíproca, no contribuye al proceso de de negociaciones", declaró Lavrov, citado por agencias de prensa rusas. "Pero seguiremos manteniendo negociaciones con el equipo enviado por (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski, y los contactos continuarán", subrayó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia explicó en una entrevista transmitida este lunes en la cadena de televisión rusa Pervy Kanal las razones por las que la actual crisis en las relaciones entre Rusia y EE.UU. puede ser tan peligrosa como la de los misiles de Cuba en 1962.

El canciller recordó que ya durante la Administración de Donald Trump, Rusia propuso reafirmar la declaración del exlíder soviético Mijaíl Gorbachov y el exmandatario estadounidense Ronald Reagan de que no habría ganadores en una guerra nuclear y un conflicto con el uso de ese tipo de armas no se debería desatar nunca. "Se llegó rápidamente a un acuerdo con la Administración Biden. En junio de 2021, durante la cumbre en Ginebra, nuestros presidentes hicieron una declaración", precisó Lavrov.

Añadió que Rusia emprendió otro paso al respecto y en enero de este año los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU ratificaron la inaceptabilidad de la guerra nuclear como tal. "Esta es nuestra posición fundamental. Es nuestra posición de principios. Los riesgos son muy importantes en este momento. No me gustaría que se inflaran artificialmente. Hay muchos que lo harían. El riesgo es serio, real. No debe subestimarse", señaló.