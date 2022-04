El intendente del partido bonaerense de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, se refirió este lunes al "tractorazo" de ruralistas realizado durante el fin de semana en Plaza de Mayo, y dijo que "no hay motivos" para la protesta ni para llevarla adelante en ciudad de Buenos Aires.

Además, cuestionó a las figuras de la oposición que formaron parte del reclamo, entre ellos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quien dijo que "debe ser la primera vez que ve un tractor".



"No hay motivo ni justificativo para hacer ese pronunciamiento ni expresarlo en Capital Federal. Creo que la oposición sigue con políticas irrazonables, se critica a los movimientos sociales cuando hacen cortes, pero se justifica este tipo de actitud. Hay que ponerse de acuerdo y, si se repudia a uno, que se repudie a todos", consideró el jefe comunal.



En declaraciones a Radio Provincia, Santillán cuestionó el apoyo de dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), en su mayoría del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, al reclamo de los ruralistas.



"Debe ser la primera vez que Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich ven un tractor", comentó el intendente.



Los dirigentes de JxC se hicieron presentes el sábado último en uno de los puntos de la convocatoria, en avenida del Libertador y Udaondo, en el barrio porteño de Núñez, donde se concentraron los tractores para marchar hacia la plaza de Mayo.



"Yo estoy de acuerdo con achicar el gasto público, pero empecemos a achicar el gasto en Capital Federal. Cuando uno ve esto, ellos son los saqueadores del país y se ponen junto a los que producen; es una cosa de locos", señaló Santillán.



Además, el intendente de Adolfo Gonzales Chaves -un partido ubicado al sudeste de la provincia de Buenos Aires, a 450 kilómetros de distancia de la ciudad Autónoma de Buenos Aires- dijo que quienes participaron de la marcha "se quejan de la suba de retenciones y la suba de retenciones ni siquiera se está discutiendo".



El jefe comunal planteó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "habló de un impuesto sobre la renta imprevista" y, sobre esa propuesta, dijo que "hay que cobrarle a aquellos que fugaron la plata".



"No tengo dudas de que, para los que somos peronistas, este es le camino", opinó Santillán.



En tanto, sobre la renta extraordinaria, dijo que es algo "que el mundo está debatiendo". Y concluyó: "Soy un convencido de que el mundo tiene que decidir si vamos a crecer con conflicto bélico o con la paz, y esa renta extraordinaria no tiene que recibirla ni el Estado ni nadie, tiene que ir a los afectados de ese conflicto".