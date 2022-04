La pelea por la conducción de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) está siendo una de las más candentes en los últimos 12 años. Este jueves 28 se realizará el balotaje, después de que el candidato de Somos UNSa, Daniel Hoyos, le ganara al actual rector Víctor Claros, de la Lista Compromiso Académico y Social. Sin embargo, la lista ganadora no pudo superar el 50% de los votos, por eso hay segunda vuelta.

Hoyos y Claros contaron con sólo cinco días para convencer y sumar más votos. El cierre de campaña de ayer se llevó las miradas. Mientras que Claros decidió asistir a un debate organizado por los centros de estudiantes, muchos de ellos afines a su candidatura, Hoyos, optó por cerrar las actividades proselitistas en las sedes de Orán y Tartagal, y aseguró que no fue invitado al debate.

Además, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad (ADIUNSa), emitió un comunicado en el que se preguntó si existe práctica desleal desde la actual conducción de la Universidad, a la que acuasó de reenviar información en favor de un gremio docente, minoritario y sin personería gremial, en una página oficial del Rectorado.

La segunda vuelta será este jueves 28, desde las 8 hasta las 18. Se espera que los resultados empiecen a circular pasadas las 21. En la primera jornada electoral, Hoyos, también decano de la Facultad de Ciencias Exactas, se llevó el 46,42% de los votos; Claros, llegó al 43,74 %; y hubo un alto 9,84% de votos en blanco.

¿Era debate o cierre de campaña?

Tras la derrota, el actual rector Víctor Claros decidió como última medida participar del debate de candidatos propuesto por los centros de estudiantes de las sedes regionales y la sede central. Ya en el evento los representantes estudiantiles avisaron que el candidato opositor no se presentaría, pero sin comentar el motivo de la ausencia. A pesar de esa falta, añadieron que el "debate" se desarrollaría sobre 4 ejes: políticas de bienestar, políticas académicas, financiamiento y presupuesto, e infraestructura edilicia.

En el primer eje, Claros precisó que el principal objetivo son los estudiantes y en ese sentido se refirió al tránsito de la pandemia y las políticas de asistencia que desarrollaron en los primeros meses. Como medida principal, dijo que se continuarán con las becas alimentarias de 3.200 pesos y de conectividad, de mil pesos. Además de las becas de formación y de estudio que ya existen.

En relación al eje de políticas acádemicas, dijo: "los alumnos se merecen que les demos una educación de calidad para que estén en condiciones de competir cuando se reciban". Y como principal medida, planteó que debe discutirse la titularización intermedia, dado que hay estudiantes que están desarollando tareas que hacen a sus carreras. "Es compleja la situación", indicó.

Mientras que en referencia al eje 3, de financiamiento y presupuesto, quizás el más discutido por la oposición, el candidato de Compromiso Académico y Social sólo atinó a explicar el procedimiento para la aprobación del presupuesto, refiriendo que toda decisión se toma en el Consejo Superior, compuesto por la dirección de la Univeridad, los decanos, y representantes docentes, graduados y estudiantiles.

Durante el debate que no fue.

La principal crítica a Claros en las últimas semanas surgió precisamente de la lista de Somos UNSa; Hoyos denunció que "se esfumaron 1500 millones de pesos" de la Universidad. El rector tuvo que reconocer que el rectorado tenía entre 1400 y 1500 millones de pesos en plazo fijo, es decir, dinero sin usar.



Ayer dijo que si tuviera 1600 millones de pesos cómo no iba hacer este o aquel edificio, pero, acto seguido, añadió que "la plata que todavía está puesta (en plazo fijo) es para que no se desvalorice". Aún así, cuestionó que siendo Hoyos uno de los decanos de las facultades, es decir, parte del Consejo Superior, cuestione el presupuesto que se aprobó en las sesiones en las que estuvo presente.

Contó que este año eran necesarios 790 millones de pesos más del presupuesto asignado por la Nación pero que logró conseguir 860 millones de pesos, por lo que "cerramos bien". No se explayó sobre cómo consiguió dichos fondos.

Por último, dijo que la pelea por la infraestructura edilicia es de las más fuertes que tenían las 57 universidades nacionales del país, destacando que "cuando se requieren tener obras grandes, es necesario una propuesta firme y algún acomodo". Recordó que de 2013 a 2016 consiguió las aulas nortes, en el predio de la sede central.

Dijo que entre los fondos que se están ejecutando, 240 millones de pesos corresponden al edificio que se construye en Ingeniería, la mayoría de ese monto proviene de Nación. Además, aseguró que algunas de las obras que están en marcha son la mejora en la red de agua, con 20 millones de pesos de fondos propios, y la conexión eléctrica en Orán, con 7 millones de pesos.

"La tendencia dice que vamos por más"

El candidato de la oposición, Daniel Hoyos, se mostró optimista. Aseguró que percibió un cambio positivo en la comunidad universitaria tras el primer resultado, y se animó a decir que "la tendencia dice que vamos por más". "Creo que vamos a hacer una diferencia más grande, pero la verdad que estoy muy contento por todo lo que venimos logrando", manifestó.

Al ser consultado sobre la razón por la cual no asistió al debate que impulsado por centros de estudiantes, dijo: "No asistimos porque no nos invitaron". Sostuvo que esperó hasta las últimas horas del viernes 22 para recibir la notificación formal pero eso no ocurrió. Para esos momentos, sólo había empezado a circular la posibilidad de un debate entre ambos candidatos, pero públicamente se conoció oficialmente recién en la tarde del domingo.

"Esperé que hablaran con mi apoderado, dado que soy candidato a rector y correspondía que se dirijan a mi apoderado, pero eso no sucedió y decidí seguir con mi agenda", explicó. De igual manera, lamentó no haber participado de la iniciativa estudiantil.

Hoyos, en su recorrido por aulas de la sede de Tartagal .

De esta manera, decidió cerrar su segundo tramo de campaña en las sedes de Tartagal y Orán, dijo que lo hizo con el fin de romper con la carencia de diálogo que percibe que hay entre la actual gestión y las sedes regionales. "Siempre nos dicen que no tenemos en cuenta el norte, y eso no es verdad", expresó.

En su recorrido, que se inició en la ciudad tartagalense y luego se trasladó a Orán, notó que lo primero que hay que reveer es el cambio de infraestructura actual. "Lamentablemente tenemos un importante problema de infraestructura, no tenemos internet y el déficit de laboratorios es tremendo", relató, asegurando una ausencia en carreras de salud, como enfermería. "El déficit es muy grande y nuestra tarea es arreglarlo", indicó.

En este sentido, el candidato opositor dijo que a mediano plazo se debe emprender un cambio en la infraestructura. Mientras que de manera más próxima, se debe garantizar una solución real para tener WIFI en todas las sedes de la provincia. La UNSa tiene dependencias en Capital, Orán, Tartagal y Metán.

"Agradezco de corazón a las personas que apoyaron y a quienes se están sumando; les pido un último esfuerzo para que el jueves cambiemos el destino de la UNSa, porque se tratan de las elecciones más importantes de los últomos años", manifestó Hoyos.

Nueva denuncia de ADIUNSa

ADIUNSa presentó ayer una nota al Rectorado expresando su preocupación por una situación que considera que podría estar incursa en la figura de práctica desleal. Según indicó el gremio, el pasado 21 de abril, al día siguiente de la primera vuelta electoral, desde la cuenta oficial [email protected] -suponen perteneciente a vicerrectorado- se reenvió información relacionada a un gremio docente, minoritario y sin personería gremial.

Esa información se distribuyó por la red de difusión interna, del mail [email protected] ADIUNSa recordó que en reiteradas ocasiones había solicitado la difusión de información proporcionada por su gremio y, "no sólo no se difundió, sino que ni siquiera se han respondido nuestros pedidos".

En tal sentido, pidió a la Universidad información que permita "aclarar la situación" y advirtió que "en caso de no recibir información satisfactoria, nos reservamos el derecho de accionar judicialmente". El secretario general de ADIUNSa, Diego Mayta, afirmó que de existir el favoritismo se estaría ante una práctica desleal, y esto podría provocar que la Universidad reciba una sanción porque sus principales responsables incumplen sus deberes de funcionarios públicos.

Mayta indicó que hay desde el Rectorado hay una escala de conductas que no contribuyen a la buena convivencia, recordó que "desde hace años" realizan pedidos de informes o aclaraciones de hechos que involucran a la docencia, pero "nunca nos responden nada".

Una de las últimas denuncias del gremio tuvo que ver con que docentes salteños no pudieron ser beneficiarios de dos programas nacionales que surgieron con la intención de reparar la precarización salarial en el sector, el Programa de Regularización de Auxiliares docentes ad honorem y contratados con funciones docentes frente a un curso y el Programa de Permanencia de ayudantes de primera rentados.

ADIUNSa denunció que el motivo fue la inacción del Rectorado. Mientras que las autoridades universitarias dijeron a este medio que los anuncios y plazos para ser incluidos en dichos beneficios llegaron a destiempo.

Para Mayta la no respuesta es una característica de los últimos 12 años de gestión en la Universidad. Claros fue rector durante dos períodos (2007-2014) y volvió a ocupar el rectorado otra vez, tras ganar en 2019. El contador Antonio Fernández Fernández, estuvo de 2016 a 2019.

Mayta añadió que el hecho que denunciaron ayer "es un paso más" en todo estos años, y que preocupa porque "entendemos que es la patronal que está tomando partido explícito por otro sindicato docente". "Hay una clara evidencia de un accionar discriminatorio" desde la dirección de la Universidad, sostuvo.