El torneo de Wimbledon permitirá la participación de jugadores sin vacunar, por lo que Novak Djokovic, número uno del mundo, podrá jugar el tercer Grand Slam de la temporada.

El serbio, que apenas ha podido jugar tres torneos esta temporada por su condición de no vacunado, podrá defender el título conseguido el año pasado en el All England Club, cuando conquistó su vigésimo torneo de los grandes y sexto en Gran Bretaña frente al italiano Matteo Berrettini.

El torneo confirmó que estará libre de medidas anticovid, e insistió en su intención de no permitir a los tenistas rusos y bielorrusos disputar la competencia: ”Creemos que hemos tomado las decisiones más responsables dadas las circunstancias y no hay otra alternativa viable”, comentó Ian Hewitt, presidente del All England Club.



Esta prohibición en Wimbledon era la única opción viable según las normas entregadas por el gobierno británico, dijeron los organizadores del Grand Slam sobre hierba. El All England Lawn Tennis Club (AELTC) tomó la decisión tras la invasión rusa de Ucrania y la postura fue rápidamente condenada por los circuitos masculino y femenino.

Sobre esta decisión también se había pronunciado el propio Novak Djokovic calificándola como “una locura”. “Siempre he condenado la guerra, siendo yo mismo un niño de la guerra (...), pero no puedo apoyar la decisión del torneo de Wimbledon, que considero que es una locura”, declaró a la prensa después de debutar en el ATP de Belgrado, en el que recientemente cayó en las finales contra el ruso Andrey Rublev.

La edición de 2022 será la primera que no cuente con el tradicional “Middle Sunday”, el día que servía de descanso para los vecinos del barrio de Merton y de los jugadores. Con esta medida, se termina con el “lunes loco”, en el cual se jugaban todos los octavos de final, que ahora se repartirán entre el domingo y el lunes.

Además, Wimbledon se unirá al resto de los grandes torneos como el Australian Open, Roland Garros y el US Open con la introducción de un desempate a diez puntos, cuando se llegue al 6-6 del tercer set, en lugar del tie break normal que se jugaba cuando se llegaba hasta el 12-12.

En las últimas horas, el propio Djokovic alertó al mundo del tenis y a sus seguidores con una declaraciones que asombró a todos. En el marco del ATP de Belgrado, el jugador de Serbia confirmó que padece una enfermedad: “No se trata de coronavirus y no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo”.

“Es un poco preocupante, solo puedo pensar que es por la enfermedad que me golpeó hace unas semanas”, consideró el jugador. “Este es un deporte individual, cuando algo falla, el motor no puede funcionar”, agregó tras perder en la definición del ATP 250.