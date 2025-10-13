La organización Ni Una Menos Córdoba convocó a una movilización para este lunes a las 18 en el Patio Olmos bajo la consigna “Justicia por Luna y Mariel”. La marcha se realizará después del brutal doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre e hija asesinadas el sábado pasado en el barrio Villa Serrana, y cuyo caso conmocionó a la provincia y al país.

Desde la organización denunciaron que el caso refleja una cadena de desprotección estatal. “Luna denunció, pidió ayuda, sufrió acusaciones de ‘falsas denuncias’ y el odio misógino no sólo del femicida, sino también del antifeminismo organizado”, señalaron en un comunicado difundido en redes.

La organización advirtió que el asesino mantenía vínculos con referentes políticos afines al actual gobierno nacional, y lo identificaron como un activo participante de espacios antifeministas. En redes, Laurta aparecía como creador de una página llamada “Varones Unidos”, desde donde difundía discursos de odio contra el movimiento de mujeres.

Convocatoria de Ni Una Menos Córdoba. Imagen: redes sociales.





“Exigimos justicia y que no vuelva a pasar”, expresó el comunicado de Ni Una Menos, que llamó a llenar las calles “para poner fin a los discursos de odio y conquistar políticas públicas que detengan la violencia”. El texto subraya la responsabilidad del Estado y de los gobiernos en garantizar la protección de las víctimas y evitar que se repitan estos hechos.

El caso de Luna Giardina tiene antecedentes de violencia de género sostenida. Tres años atrás, la joven había huido de Uruguay luego de que Laurta intentara ahorcarla. A pesar de las denuncias y de contar con un botón antipánico, no llegó a activarlo en el momento del ataque.

El doble femicidio que conmueve al país

Luna fue asesinada por su expareja, Pablo Laurta, un ciudadano uruguayo que también asesinó a su madre y luego secuestró al hijo de ambos, Pedro, de cinco años, y huyó hacia Entre Ríos.

Tras un intenso operativo que incluyó una Alerta Sofía y un pedido de captura a Interpol, el niño fue hallado en buen estado en un hotel de Gualeguaychú. Laurta fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera hacia Uruguay.

La fiscalía de Violencia Familiar y de Género del 2° Turno, a cargo de Gerardo Reyes, investiga el caso como Homicidio doblemente calificado. Los informes policiales confirmaron que el agresor ingresó a la casa de Luna el sábado por la mañana y las asesinó con un arma de fuego.

