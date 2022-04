Ante la versión de que habría un quite de colaboración de los taxistas, el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) se encargó de desmentirla. “De ninguna manera el gremio ha dispuesto un quite de colaboración", dijo Horacio Yannotti, secretario general del SPT. De todas maneras, remarcó dos puntos que son de preocupación y que mantiene en alerta al sector: "La necesidad de un pronto aumento de la tarifa y otro es la insegurida, sobre todo en la noche". Yannotti volvió a insistir en la posibilidad de levantar el servicio nocturno “hasta tanto las medidas no aparezcan”.

El SPT pide por un lado que el Concejo de la ciudad retoque la tarifa la semana próxima. "De esa manera, aumentarán los ingresos de los trabajadores”, dijo Yannotti. Asimismo, el dirigente gremial fue muy claro al señalar que "se evalúa seriamente", la medida de levantar el horario nocturno en la ciudad “debido a la creciente inseguridad”. “Los robos a la noche se hacen muy frecuentes y los muchachos tienen miedo de salir a trabajar”, apuntó Yannotti. “Estamos evaluando suspender el horario nocturno hasta tanto desde la provincia nos den mas garantías para poder trabajar”, remarcó.

Por lo pronto, se viene una nueva reunión con funcionarios del área de Seguridad de la provincia y autoridades policiales.