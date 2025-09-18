Una holgada mayoría se construyó este miércoles en el Congreso de la Nación alrededor del financiamiento al Hospital Garrahan y las universidades públicas. El afirmativo logró más de los dos tercios necesarios para rechazar los vetos de Javier Milei a las normas que otorgaban los fondos necesarios a la salud y educación pública superior, e incluyó a legisladores de las entrañas del oficialismo.

El diputado nacional del bloque Futuro y libertad Gabriel Chumpitaz fue uno de los oficialistas que cambió este miércoles su voto respecto de las sesiones anteriores. "Fueron votaciones realmente contundentes y los diputados, en definitiva, estamos representando al pueblo argentino, entonces me parece un resultado justo", dijo Chumpitaz en diálogo con la 750.

Consultado por el cambio de perspectiva, el legislador santafesino respondió: "Cambié mi voto apostando a que empiece otro tipo de diálogo, que el gobierno empiece a dialogar con distintos sectores y que, principalmente, pueda llevar adelante una agenda legislativa en paz".

Parece lógico que tanto la masiva movilización que acompañó la votación como la voluntad del Congreso en no dejar pasar los vetos del Presidente fueran la génesis de la reconversión del diputado santafesino, con un gobierno que no logra retomar la iniciativa desde mucho antes de la derrota electoral.

Una cuestión de formas, pero no de fondo

Sin embargo, en diálogo con En el ojo de la tormenta, Chumpitaz no criticó el sustento del programa del gobierno, sino las formas. "Las relaciones con el Congreso, con gobernadores e inclusive con la prensa, eso me parece que es una falla que lo lleva a tambalear por momentos", apuntó.

Sin embargo, el legislador de Futuro y libertad respaldó algunos puntos de la presidencia de Javier Milei, en particular "dos grandes agendas" del oficialismo: el déficit cero y la inflación en materia económica y la agenda de seguridad. "Es importante marcar el déficit cero como una política de Estado porque los argentinos tenemos que entender que no podemos gastar más de lo que ingresa", subrayó el diputado.

En ese sentido, consideró que el país debería trabajar exclusivamente en tres segmentos de la economía: la energía, la minería y la economía agroindustrial. En éste último sector, el diputado santafesino hizo hincapié particularmente en Rosario, de donde es oriundo, y en donde está "el polo de crushing de soja más importante del planeta".

"En esos tres segmentos hay que focalizar toda la economía y a mi criterio intentar que las pymes puedan ser proveedores de este tipo de economías. Lo que pasa es que en Argentina, lamentable, hay una confusión de que todo el mundo puede hacer de todo, entonces queremos focalizar en la industria textil y la industria textil no es competitiva, por ejemplo, con China", opinó.

Sobre la agenda de seguridad, celebró la "baja de homicidios y delitos" y el "control de la calle" durante las manifestaciones.